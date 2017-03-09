Bakanlıktan döviz talebini azaltmak için flaş hamle!

Ekonomi Bakanı Zeybekci, serbest bölgelerdeki işletici şirketlerin uyguladığı tüm ücretlerin tamamına TL zorunluluğu getireceklerini belirterek, "Serbest bölgelerden Türkiye'ye, Türkiye'den de serbest bölgelere satışlarda TL zorunluluğu getiriyoruz. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir döviz talebi piyasadan çekilmiş olacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.



Zeybekci, döviz kurundaki oynaklığın ne kadar süreceğine yönelik bir soru üzerine de kısa vadeli borç mükellefiyetlerine ilişkin bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

SERBEST TİCARET BÖLGELERİNDE TL ZORUNLULUĞU



Türkiye'nin Merkez Bankası'ndaki net döviz varlıklarının arttığını dile getiren Zeybekci, hükümet olarak dolarizasyondan çıkmak için çalışmalar yaptıklarını anımsattı. Zeybekci, "Birkaç gün içinde de bunu da çıkarmış olacağız. Bizim serbest bölgelerimiz var. Buradaki ticaret hacmimiz 20 milyar doların üzerinde. Bir kararla serbest bölgelerdeki işletici şirketlerin uyguladıkları tüm ücretlere TL zorunluluğu getiriyoruz. İkincisi serbest bölgelerden Türkiye'ye, Türkiye'den de serbest bölgelere satışlarda bir döviz zorunluluğu vardı. Bu da Türkiye'de hiç gerek olmadan yaklaşık 6 milyar dolarlık bir döviz talebi yaratıyor. Kendi kendimize yaratıyoruz bunu. Bu da TL zorunluluğu haline getirilerek, bu talep piyasadan çekilmiş olacak. Dövize olan yabancı paraya talebi aşağı doğru çekmeye devam ediyoruz. Türkiye'ye net girişleri artırırken bir taraftan talebi çekerek aslında bu iki kat etki gösteriyor. Bunları da yan yana koyduğumuz zaman Türkiye'de TL'nin değeri, kurla ilgili bir maliyeti yaşamış olmayı pek gerçekçi bulmuyorum. Önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerim son derece pozitiftir." ifadelerini kullandı.



Bu uygulamanın ne zaman devreye gireceği yönündeki soruya karşılık Zeybekci, "Bu hafta sonu bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"MİLLİ PARAYLA TİCARET HACMİNDE 70 MİLYAR DOLAR HEDEFİ"



"Ülkeler arası ticaretin Türk Lirası'yla ve milli parlarla yapılmasıyla ilgili çok yoğun temaslarımız var" diyen Zeybekci şunları kaydetti: "Son geldiğimiiz rakamlarla dış ticaret hacmimizin 25 milyar dolara tekabül eden kısmını milli paralarla yapıyoruz. Hedefimiz burada 70 milyar doların üzerine çıkmaktır. Cari açığımızı milli paramızla ve iç finansman imkanlarımızla gerçekleştirebiliyor olmamızın rahatlığını hep beraber göreceğiz."