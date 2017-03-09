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Hersek 'den tutuklandı

AA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 12:27 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 12:30
İş adamı Hersek FETÖ'den tutuklandı
İş adamı Hersek FETÖ'den tutuklandı

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da saklandığı evde yakalanan, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen şirketin mütevelli heyeti üyesi Hersek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli'nde 'ye ait dernek ve vakıflara çok sayıda üye kazandırdığı iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Bu arada Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 ay önce İstanbul'da takibe aldığı, "dur" ihtarına uymayan Hersek'in, polis memurunun ayağının üzerinden otomobili ile geçerek kaçtığı öğrenildi.

Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen bir şirketin mütevelli heyeti üyesi Hersek, geçen hafta İstanbul'da saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

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