Merkez Bankası'ndan flaş hamle!

Merkez Bankası gecelik repo fonlamasını yarı yarıya düşürerek bankalararası gecelik repodan bugün 6 milyar lira fonlama yapacağını açıkladı.

Merkez Bankası bu hafta Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri bankalararası gecelik repo kanalıyla 12 milyar lira fonlama yapmıştı.



Gecelik repo fonlaması faizi yüzde 9,25, geç likidite pencere faizi yüzde 11 seviyesinde bulunuyor.



TCMB'nin bugün BIST kotasyon yoluyla 12 milyar TL tutarında dönüşü bulunuyordu.



Piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle bankaların bugün de geç likidite penceresi imkanından yararlanması bekleniyor.