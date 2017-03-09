SGK anlaşmayı yaptı! Artık ücretsiz...

Taburcu olduktan sonra tıbbi malzemeleri vatandaş satın alıyor sonra SGK'dan ödeme yapılıyordu. Artık vatandaş ihtiyaç duyduğu malzemeye ücretsiz erişebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) arasında, sigortalıların daha önce kendi imkanlarıyla temin edip, bedelini daha sonra SGK'dan aldıkları tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanmasıyla ilgili protokol imzalandı.

"Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin Ödenmesine İlişkin Protokol"ün imza töreni SGK'nın Neşat Ertaş Toplantı Salonunda düzenlendi.

Törene, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve ilgililer katıldı.

Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan evde bakım hizmetlerinin gelecek dönemde daha da artacağını söyleyen Gümüş, geçen yıl 400 bin hanede evde sağlık hizmeti sunumu yapıldığını bildirdi.

Gümüş, "Özellikle uzun dönem tedavi gerektiren hastalar için hastane ortamından uzaklaşıp, kendi evlerinde ve kendi yakınlarının yanında sağlık hizmetini alması onlar açısından önemli bir konfor ve önemli bir sağlık göstergesi olacaktır. Bugün 400 bin olan rakam, eğer biz bu işi iyi bir şekilde kurgularsak önümüzdeki yıllarda 800 bine çıkabilir." dedi.

Protokolle uzun dönem bakım gereken hastalara, hastaneden taburcu edilmeleri öncesinde evlerinde ihtiyaç duydukları tıbbi cihazları sağlayacaklarını ifade eden Gümüş, protokolün ardından SGK'nın elindeki 200 bine yakın cihazı da devraldıklarını bildirdi.

Gümüş, "Artık vatandaşlarımızın hastaneden taburcu olmasına, sonrasında SGK'ya gitmesine gerek kalmadan, ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve malzemelerle ilgili organizasyonları Sağlık Bakanlığı olarak biz yapacağız." diye konuştu. Gümüş, organizasyonun bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak evde sağlık hizmetini daha vizyoner bir şekilde organize etmeyi planladıklarını dile getiren Gümüş, tıbbi cihazların tek elden yönetilmesinin bu konuda atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.

"ŞAHIS ÖDEMELERİYLE İLGİLİ SORUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ"

SGK Başkanı Bağlı da daha önce tıbbi cihaz ve malzemeye ihtiyacı olan sigortalıların bu cihaz ile malzemeleri kendi imkanlarıyla satın aldıklarını, ödemelerin bedelini SGK'dan karşıladıklarını anımsattı.

Protokolle tıbbi cihaz ve malzemelerin artık Sağlık Bakanlığınca karşılanacağını, bunun ödemesini de SGK'nın Bakanlığa yapacağını vurgulayan Bağlı, "Şahıs ödemeleriyle ilgili sorunu ortadan kaldırıyoruz. İlgili tarafa doğrudan biz ödemeyi yapacağız, vatandaşı aradan çıkartacağız. Sağlık Bakanlığına, mevcut işlerinin yanında bizim üzerimizdeki böyle bir yükü de aldıkları için teşekkür ediyorum. Kendileri sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, "Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin Ödenmesine İlişkin Protokol" Gümüş ve Bağlı tarafından imzalandı.