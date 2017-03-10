6 milyar dolarlık TL hamlesi

Serbest bölgelerdeki ticaret hacminin 20 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu bölgelerdeki işletici şirketlerin uyguladıkları tüm ücretlere Türk Lirası zorunluluğu getireceklerini söyledi. Zeybekci, "Serbest bölgelerden Türkiye'ye, Türkiye'den de serbest bölgelere satışlarda bir döviz zorunluluğu vardı. Bu da Türkiye'de hiç gerek olmadan 6 milyar dolarlık bir döviz talebi yaratıyor. TL zorunluluğu getirilerek, bu talep piyasadan çekilmiş olacak" dedi. İhracat seferberliğiyle ilgili istedikleri sonuçları almaya başladıklarına dikkat çeken Zeybekci, "Ortalama yüzde 10'un üzerinde bir artış yakaladık. Martta, rakam ve artışta tarihi zirve olabilir" dedi.