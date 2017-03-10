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GSS prim ları !

  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 10:43 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 11:00
GSS prim borçları siliniyor!
GSS prim borçları siliniyor!

Genel Sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişiyor. Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; lar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebilecek. Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, kolayca bundan kurtulacak.

HESAP EN ÇOK 53 TL'DEN

Düzenlemeye göre; Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup hiç gelir testi yaptırmayanlardan 1 Nisan'dan itibaren 12 ay içinde başvuranların primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

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