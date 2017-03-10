Ortaköy sahiline metro geliyor!

İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip olan Ortaköy’den Sarıyer’e metro müjdesi

Sarıyer'e metro açıklaması yapan Topbaş, "Sarıyer'e sahilden inşallah bir metro getireceğiz. Yani Ortaköy'den başlayacak ve Sarıyer'e kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Bu hayal dahi edilemeyecek bir gelişmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve Hacı Osman'a kadar gelen bir metro var. O metronun devamını da Çayırbaşı'na indirebilir miyiz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleşecek. Böylece erişim çok daha kolay hale gelecek" dedi.

100 KİLOMETREYİ AŞAN TÜNEL PROGRAMI



İstanbul'da 100 kilometreyi aşkın bir tünel yol programlanıyor. İBB Sarıyer'den Büyükçekmece'ye kadar 140 kilometre ardışık tünel sistemi planlaması içinde. Sarıyer'den Büyükçekmece'ye gitmek isteyen, o tünelleri kullandığı zaman çok kısa bir sürede Büyükçekmece'ye erişebilecek veya aradaki ilçeleri gidebilecek. Aynı şekilde karşı yakada Harem'den Küçükköy'e ve Anadolu Hisarı'na kadar 18 kilometrelik bir tünel planlama aşamasında.