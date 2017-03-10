Rusya 4 ürünün yasağını kaldırdı

Rusya, Türkiye'den alınan 4 tarım ürününe yönelik yasağı kaldırdığını açıkladı. Bu dört tarım ürününün dışından Türkiye'den tuz alımına da yeniden izin verildi

Rus hükümeti, Türkiye'den soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil alımına yönelik yasağı kaldırdı.

TUZ ALIMINA DA YEŞİL IŞIK

Bu dört tarım ürününün dışından sürpriz bir şekilde Türkiye'den tuz alımına da yeniden izin verildi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE...

Yasakların kaldırılması, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin öncesine denk geldi.