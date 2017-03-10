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'dan 'ye müjde!

  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 20:29
Rusya'dan Türkiye'ye müjde!
Rusya'dan Türkiye'ye müjde!

Devlet Başkanı , Türk firmalarına uygulanan yasağının kaldırılacağını açıkladı

ve Devlet Başkanı ortak basın toplantısı düzenledi. Putin toplantıda Türk firmalarına uygulanan yasağının kaldırılacağını açıkladı.

Putin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır" dedi.

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