Rusya'dan Türkiye'ye müjde!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk firmalarına uygulanan iş vizesi yasağının kaldırılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Putin toplantıda Türk firmalarına uygulanan iş vizesi yasağının kaldırılacağını açıkladı.

Putin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır" dedi.