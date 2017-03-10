Rusya’yla ortak fon hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde önemli anlaşmalara imza atılacak. 10 milyar dolarlık Rus fonu RDIF ile Türkiye Varlık Fonu yüzde 50’şer ortaklıkla yeni fon kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün başlayacağı Rusya ziyaretinde Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Türkiye Varlık Fonu arasında, ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalanacak. Kurulacak ortak fon, büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin yatırımlarının finanse edilmesini de destekleyecek.



ŞİRKETLERE DESTEK

İmzanın Türkiye'ye yeni yatırımlar getireceğini belirten Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, anlaşma ile yüzde 50-50 ortaklıkla bir fonun kurulacağını söyledi. Bostan, "İki ülke arasındaki yatırımların artırılması için işbirliği yapılacak. Büyük şirketler ve KOBİ seviyesindeki yatırımlar, bu fon sayesinde desteklenecek" diye konuştu. 26 Ağustos 2016'da kurulan ve bünyesine Ziraat Bankası, Halkbank ve THY gibi önemli şirketleri alan Türkiye Varlık Fonu'nun 300 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Büyük projeler için finansman imkânı sunacak olan Türkiye Varlık Fonu, büyümeye de katkı sağlayacak. 10 milyar dolarlık büyüklüğü olan RDIF ise, ortaklıklar yoluyla 27 milyar doları aşan yabancı sermayeyi Rusya ekonomisine çekti.



TARIM ÜRÜNLERİNE İHRACAT KAPISI AÇILDI

Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkân tanıyan kararnameyi imzaladığını bildirdi. Görüşmede, ticaret, ulaştırma, tarım ve taşımacılık konularının yanı sıra gümrük, enerji ve vize rejimine ilişkin gündem maddelerinin ele alındığı belirtildi. Böylece, aralarında patlıcan, biber, nar, kabak ve marul gibi ürünlerde de Rusya'nın koyduğu ithalat yasağı kalkmış oldu. Toplam 21 ürünün Rusya'ya giriş yolu açıldı.