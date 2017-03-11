Alanya'ya 1 milyon Rus gelecek!

Alanya, Türkiye'ye bu yıl gelmesi beklenen yaklaşık 4 milyon Rus turistten 1 milyonunu ağırlamayı hedefliyor.

Alanyalı turizmciler 2017 yılında Türkiye'ye gelmesi beklenen 4 milyon Rus turistin dörtte birini ağırlamayı hedefliyor. Antalya'nın Alanya ilçesi 600'ün üzerinde otel, yaklaşık 200 bin yatak kapasitesiyle 2017'ye hazırlık yapıyor. Turizm sezonuna, yurt dışında fuarlara katılarak hazırlanan Alanya'nın hedefi ise 2017'de 1 milyon Rus turisti ağırlamak.

Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayı ile başlayan 4 aylık süreçte 21 fuara katıldıklarını söyledi. Gittikleri fuarlarda o bölgenin ve ülkenin nabzını tuttuklarını kaydeden Dahaoğlu, "2016'ya oranla şubat ayına kadar olan değerlerde Romanya pazarında yüzde 17, Çek ve Slovak pazarında yüzde 12 artış var. 2016 yılında Rus pazarını kaybetmiştik ama şu anda çok ciddi bir artış var." dedi.

Türkiye'ye bu yıl yaklaşık 4 milyon Rus turistin gelmesinin beklediklerini anlatan Dahaoğlu, bu turistlerden yaklaşık 1 milyonunu Alanya'da ağırlama hedeflerinin olduğunu bildirdi.

"RUS PAZARINDA CİDDİ GERİ DÖNÜŞ OLACAK"

Alanya Turistik işletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Rus pazarında 2016'ya göre ciddi bir geri dönüş olacağını bildirdi.

Rus turist sayısında geçmiş senelerin üzerine çıkılabileceğini ifade eden Sili, Ukrayna ve İsrail pazarında da ciddi bir artışın söz konusu olduğu bilgisini verdi.

Tur operatörleri ile görüşmelerinde bu yıl 3,5 milyonun üzerinde Rus turistin ülkeye gelmesinin beklendiğine işaret eden Sili, şöyle konuştu: "Bulunduğumuz coğrafya nedeniyle bir sıkıntı söz konusu. Ama Türkiye, kendi bekası, coğrafyası, ülkesi ve vatandaşı için doğrularını yapmak zorunda. Bu tarz olumsuzluklara rağmen ilerleyen dönemlerde bu pazarların normale döneceğini umuyorum."

"79 MİLLET BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha çok turist için yurt dışındaki fuarlara katıldıklarını dile getirdi. 40 ülkeden 400'e yakın gazeteci ve televizyoncuyu ilçelerinde ağırladıklarını ifade eden Yücel, "Tüm bu çalışmalar neticesinde Rusya'nın yanı sıra Ukrayna, Romanya pazarında iyi neticeler alıyoruz ancak Almanya ve İskandinav pazarında şimdilik beklentilerimizin altındayız." açıklamasını yaptı.

Dünya pazarında yeni destinasyonlarla "rekabetin kızıştığına" işaret eden Yücel, organizasyonlarla Alanya'nın ve ülkenin huzurlu olduğunu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Yücel, "Zaten 79 milletten 17 bin yerleşik yabancı, 38 bin tapunun bulunması, Alanya'nın huzurlu ve güvenli bir yer olduğunu gösteriyor. Alanya, çok dilli, dinli, kültürlerin birlikte yaşadığı dünyadaki ender yerlerden birisi." diye konuştu.