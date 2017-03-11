Üçüncü havalimanında flaş gelişme

İstanbul Yeni Havalimanının (Üçüncü Havalimanı) açılışı için 1 yıldan geriye sayım başladı. Terminal binasının inşaatının yüzde 95'i tamamlanırken, bazı bölümlerde asansörler ve yürüyen merdivenler konuldu, dış cephe ve çatı montajına başlanıldı.

Hava Trafik Kontrol Kulesinin kaba inşaatının tamamlandığı havalimanında bir numaralı pistin tüm taksi yollarıyla mayıs-haziran gibi bitmesi bekleniyor.

30 BİNE ÇIKACAK

Havalimanı inşaatında şu anda kış şartları nedeniyle 22 bin kişinin çalıştığını dile getiren Akçayoğlu, "Bu sayı yaza doğru artacak. Çalışan sayısını 30 bine çıkaracağız." dedi.

Akçayoğlu, havalimanının terminal binasının her yerinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydederek, "İlk temel attığımız yerde yürüyen bantları koyduk. Asansörleri ve yürüyen merdivenleri koyuyoruz. Camları takıyoruz." diye konuştu.

2.2 MİLYON METREKÜP BETON

Terminal binasının kaba inşaatının bitirilmesi konusunda hedefledikleri işlerin istedikleri gibi gittiğini dile getiren Akçayoğlu, proje genelinde şu ana kadar 2,2 milyon metreküpe yakın beton döktüklerini, bu rakamın çok ciddi olduğunu aktardı.

YÜZDE 95'İ BİTTİ

Akçayoğlu, "Terminal binasının kaba inşaatının yüzde 95'i bitti. Toplam fiziki ilerleme de yüzde 40'lar düzeyinde. Kar ve kış şartları nedeniyle istediğimiz gibi ilerleyemediğimizi söylemiştim. Mart ayından itibaren bu rakamda çok ciddi bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin "Yıl sonuna varmadan binayı tamamen kapatmak" olduğunu vurgulayan Akçayoğlu, eylül ayında bazı yerlerde yürüyen merdiven, asansör gibi teknik alanlarda test işlerine başlayacaklarını bildirdi.

Akçayoğlu, terminal binasının bazı yerlerinde dış cephe ve çatı işlemlerinin de başladığını söyledi.

"HAZİRANDA BİNAYI KALICI OLARAK ENERJİLENDİRECEĞİZ"

Akçayoğlu, binayı haziran ayı gibi enerjilendireceklerini belirterek, İstanbul Yeni Havalimanının 250 megavatlık enerji ihtiyacının bulunduğunu bildirdi.

Yusuf Akçayoğlu, "Bu rakam birçok ilin tükettiği toplam enerji tutarından daha yüksek. Enerji merkezimizin imalatı bitti. 3 tane 120'lik trafo kuruldu. toplam 250 megavatlık ihtiyacı karşılayacaklar. Enerji nakil hattı TEİAŞ tarafından tamamlanıyor. Haziran başı gibi binayı enerjilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"KONTROL KULESİNİN KABA İNŞAATI BİTTİ"

Akçayoğlu, Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin inşaatının da hızla ilerlediğini kaydederek, kulenin 90 metre yüksekliğe ve 6 bin 85 metrekare inşaat alanına sahip olacağını aktardı.

Tasarımı ile 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık görülen kulenin hem İstanbul'un şehir simgelerinden olacağını hem de tasarımıyla havacılık camiasını kendine hayran bırakacağını dile getiren Akçayoğlu, laleden esinlenilerek tasarlanan kulenin Avrupa ile Asya arasında hava limanı üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacağını söyledi.

Akçayoğlu, "Kontrol kulemizin kaba yapısı bitti. 'Alt, baza' dediğimiz kısımları devam ediyor. Bir de dış cephesi başlayacak. Binanın haziran ayında bitirilmesini öngörüyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ"

Akçayoğlu, havalimanının gelecek yılın ilk çeyreğinde, 26 Şubat 2018'de açılacağının hatırlatılması üzerine, dar bir sürelerinin kaldığını söyledi.

Şu ana kadar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini ve edeceklerini dile getiren Akçayoğlu, "Zaten 30 bin çalışan sayısına ulaşmak kolay değil. Bu, daha önce görülmemiş bir rakam. Her gün toplantı yapıyoruz. 'Nerede aksıyoruz, nerede nasılız?' gibi konuları konuşuyoruz. Çalışmaları daha da hızlandıracağız." diye konuştu.

Akçayoğlu, alt yüklenicilerle işi hızlandırmak için neler yapacaklarını konuştuklarını kaydederek, gece vardiyasını da artıracaklarını bildirdi.

"BİR NOLU PİST BİTMEK ÜZERE"

Akçayoğlu, havalimanının gelecek yıl açılması planlanan ilk etabında bulunacak pistlerin yapım çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

İlk etapta kuzey-güney yönünde iki pistin yapımına daha önce başlandığını hatırlatan Akçayoğlu, pistten, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan ilkinin kazı ve dolgusunun büyük ölçüde bittiğini aktardı.

Akçayoğlu, "Bir numaralı pistin sadece üst yapısı kaldı. Yani asfalt kısmı. Bu pistin tüm taksi yollarıyla bitmiş halini mayıs-haziran gibi görürüz. Tüm taksi yollarıyla. İki numaralı pistte de havaların yağışlı gitmesi nedeniyle birazcık aksama yaşandı. Gerçi bu aksama değil. Havaların kurumasıyla hemen o pisti de yetiştireceğiz. Sadece asfaltlama işlemine başlandı. Pistin asfaltlama işlemlerinin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.