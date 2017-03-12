İşte Marmara’nın son incisi

Avrupa ile Asya’yı 4. kez denizin üzerinden birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik orta açıklığı ile Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 yılını simgeleyecek. 1915 Çanakkale, geliş ve gidiş yönü iki ayrı köprüymüş gibi görünecek

Türkiye, 'Yapılamaz' denilen ve dünyanın gıpta ile baktığı dev projeleri bir bir gerçekleştiriyor. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nün ardından şimdi de Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile gerdanlığına kavuşuyor. Rüya projenin temeli 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle atılacak.



EN UZUN ASMA KÖPRÜ OLACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projesi ile ilgili son bilgileri SABAH'la paylaştı. Gelibolu ile Lapseki arasında inşa edilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün orta açıklığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'ü simgeleyecek şekilde 2 bin 23 metre olarak tasarlandı. Köprü bu orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprünün toplam uzunluğu ise 3 bin 623 metre olacak şeklinde tasarlandı. Köprünün kuleleri, Osmangazi Köprüsü'nde yapılan çalışmaya benzer şekilde denizin ortasında inşa edilecek. Tasarımı diğer köprülerden farklı olacak. Köprünün geliş ve gidiş yönü sanki yan yana iki ayrı köprüymüş gibi görünecek ve ortadan kirişlerle birbirine bağlanacak. 3 geliş, 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün tabliye yüksekliği ise Boğaz'daki gemi trafiği açısından asgari 70 metre olacak şekilde dünüşüldü. 1915 Çanakkale Köprüsü için ilk olarak Sarıçay- Kilitbahir güzergâhı planlanmıştı. Ancak tarihi Gelibolu Yarımadası'na zarar vereceği endişesiyle değiştirildi. Köprü için Gelibolu Sütlüce Köyü ile Lapseki Şekerkaya mevkii belirlendi.



352 KİLOMETRE OTOYOL

İstanbul'u Çanakkale ve Kuzey Ege'ye bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı- Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesinin toplam uzunluğu 352 kilometre. Kınalı- Malkara kesimi 114 kilometre, Malkara-Çanakkale (Köprü dahil) kesimi 101 kilometre, Çanakkale-Savaştepe kesimi ise 137 kilometre olacak.



MARMARA RİNGİNİN SON PARÇASI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasıyla hedeflenen Marmara Otoyol Ringi de tamamlanmış olacak. Marmara Denizi'nin çevresinde büyük bir otoyol ringi oluşacak. Üç önemli projeyi kapsayan Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü'nün yer aldığı İstanbul-İzmir Otoyolu projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu projesi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı Kınalı-Tekirdağ Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesinin tamamlanmasıyla hayata geçecek.



İHALE BEDELİ: 10.3 MİLYAR TL

Projenin 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı 'Malkara-Çanakkale' kesiminin ihalesini Limak ve Yapı Merkezi ile Koreli Daelim ve SK'nin yer aldığı Türk-Kore Ortak Girişim Grubu kazandı. İhaleyi 10.3 milyar TL bedelle kazanan grup, köprü ve otoyolu 16 yıl 2 ay 12 gün boyunca işletme hakkına sahip olacak.



GEÇİŞ ÜCRETİNİN 15 EURO+KDV OLMASI PLANLANIYOR

1915 Çanakkale Köprüsü Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana- Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yolculuklar için İstanbul Boğaz geçişine yeni bir alternatif oluşturacak. Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayacak köprü otoyollar ile Avrupa yakasında Kınalı, Asya yakasında ise Balıkesir'de mevcut otoyol ağına bağlanacak. Projenin tamamının 2023'te açılması planlanıyor. Tasarım ömrü 100 yıl olan köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 euro artı KDV olması öngörülüyor.