206 ilçeye daha doğalgaz ulaşacak

Doğalgazın tamamlanacak ihalelerle 81 ilin tamamına ulaştırılmasının ardından, dağıtım şirketleri mevcut bölgelerine ek olarak 2020'ye kadar 206 yeni ilçeye daha gaz erişiminin sağlanması için 3,5 milyar liralık şebeke yatırımı yapmayı planlıyor.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneğinin (GAZBİR) "2016 Yılı Doğalgaz Dağıtım Sektörü Değerlendirme Raporu"ndan derlediği verilere göre, 2006-2016 arasında doğalgaz dağıtım sektöründe 11,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlarla geçen yıl sonu itibarıyla 76 ilde ve bu illere bağlı 339 ilçede doğalgaz kullanımı yaygınlaştı.

Mevcut durumda, faaliyetinin 10 yılını yeni doldurmuş Aksaray, Balıkesir, Çorum, Denizli, Düzce, Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Yalova gibi illerin ilk doğalgaz verilen ilçelerinde doğalgaz kullanım oranının yüzde 90 seviyesinde olduğu belirlendi. Faaliyetinin 10 yılını doldurmamış yerlerde ise doğalgaz kullanım oranı yüzde 55 olarak hesaplandı.

3,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA 206 YENİ İLÇEYE GAZ ERİŞİMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Hakkari, Siirt ve Şırnak için açtığı ihalelerin sonuçlanmasıyla 81 ilin tamamı doğalgaza kavuşacak.

Aynı zamanda, dağıtım şirketlerinin mevcut bölgelerine ilaveten 206 yeni ilçenin daha gaza erişiminin sağlanması için 3,5 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu ilçelere gaz dağıtım süreçleri 2020'ye kadar tamamlanırken, bu süre içinde her yıl 1 milyondan fazla abonenin sisteme dahil olmasıyla Türkiye'deki toplam doğalgaz abone sayısı 12,4 milyondan 4 yılda 16,7 milyona çıkacak.

Böylece, yeni yatırımlar ve abone sayılarının artması ile 2020'de Türkiye'de vatandaşların yüzde 77'si doğalgaz kullanırken Türkiye'nin toplam doğalgaz tüketimi de 51,3 milyar metreküpe kadar yükselecek.

Söz konusu tüketimin yüzde 28,7'si konutlar, yüzde 31,7'si elektrik santralleri, yüzde 29,1'i sanayi, yüzde 7,8'i hizmet ve kalan yüzde 2,7'lik kısmı da diğer sektörler tarafından gerçekleştirilecek.

"SANTRALLERDEKİ AZALIŞ TRENDİ YAVAŞLAYACAK"

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, rapora ilişkin değelendirmesinde, ılıman geçen iklim şartları ve elektrik üretimindeki payının düşmesiyle, 2015'te yaklaşık 48 milyar metreküp olan Türkiye'nin toplam doğalgaz tüketiminin geçen yıl 45,9 milyar metreküpte kaldığını hatırlattı.

Arslan, bu yılki toplam doğalgaz tüketiminin 47,5 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2015'te elektrik santrallerinin toplam doğalgaz tüketimindeki payı yüzde 39,6 iken 2016'da yüzde 36,6'ya geriledi. Geçen yıl elektrik santrallerinin tüketiminde ortaya çıkan azalış trendinin bu yıl yavaşlayacağını ve yatay bir seyir izleyeceğini söyleyebiliriz. Burada oluşan boşluğu konut tüketimi dolduracak ve toplam tüketim 2017'de geçen yıla göre yüzde 3,5 büyüyecektir. Bu gerçekleşmelerle ulusal politikalar, hedeflenen süreden önce gerçekleşmiş olacaktır. Geçen yıl konut tüketimi abone sayısına paralel olarak artış gösterdi. Burada dağıtım şirketlerimiz tarafından yapılan şebeke yatırımlarının büyük etkisi var. Türkiye genelinde abone sayımız yüzde 7,3 artışla 12,4 milyon olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra konut tüketicisinin doğalgaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 11,5 milyar metreküp oldu. Sanayi tüketimi ise 2016'da artış göstermedi. Orta vadede şebeke yatırımları sürecek ve her yıl abone sayısı da ortalama 1 milyonun üzerinde artarak, orta vadede 17 milyona yaklaşacak."

KONUTTA ABONE BAŞI TÜKETİMDE ARDAHAN BAŞI ÇEKTİ

Geçen yıl toplamda 45,9 milyar metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşen Türkiye'de, konutta abone başı yıllık ortalama tüketim miktarı 934 metreküp oldu.

Konutta abone başı yıllık ortalama tüketiminin en yüksek olduğu iller arasında bin 544 metreküple Ardahan ilk sırada yer aldı. Ardahan'ı bin 413 metreküple Karabük izlerken, sırasıyla, Kars, Van, Gaziantep, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Erzincan ve Kastamonu abone başı yıllık ortalama tüketimin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında yer aldı.

Öte yandan, konutta abone başı yıllık ortalama tüketimin en düşük olduğu il 701 metreküple Antalya oldu. Antalya'yı Mersin, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kırşehir izledi.

Abone başı yıllık ortalama tüketim Ankara'da bin 82 metreküp olurken İstanbul 857 metreküple ortalama tüketimin altında kaldı.