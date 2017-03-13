Cumhurbaşkanının çağrısı 'istihdamı' artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz" çağrısının ardından tüm yurttaki kurum ve kuruluşlar işe alımları hızlandırırken, Ocak ve Şubat ayında da sadece İzmir'den 118 bin 416 kişi işe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir süre önce "Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz" şeklindeki çağrısı tüm Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın bu çağrısı, iş verenler ve bazı kurumları da harekete geçirdi ve Cumhurbaşkanına herkesimden destek geldi. İzmir'deki Medicalpark İzmir Hastanesi de, 'seferberlik' çağrısına katkı sağlayan kurumlar arasında yer aldı. Hastane, 2017'nin ilk üç ayında ağırlıklı olarak kadın olmak üzere 73 kişiyi işe aldı. Ata Salonunda düzenlenen toplantına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına değinen Medicalpark Hastanesi ortaklarından Veysi Kubba, yıl sonuna kadar 150 kişiyi işe almak istediklerini ifade etti. Kubba, desteklerin önemine dikkat çekerek, "Tabi bu istihdamda hükümetimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun gayretleriyle, sürdürülen bu proje kapsamında iş verenlerin önünün açılmasaydı ve katkı sağlanmasaydı biz bu kadar bu kadar hızlı bir şekilde istihdam etmemiz mümkün değildi" dedi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TAM GAZ DEVAM EDİYOR



"73 TANE GENCİMİZİ İŞE ALDIK"

Veysi Kubba, "Hastanemiz bu seferberliğe katkıda bulunmak suretiyle, yeni genç, özelikle bayan istihdamı konusunda önemli adımlar attı. Ocak-Şubat-Mart ayı itibariyle, yaklaşık 73 tane gencimizi bunların yüzde 73'ü oranla bayan işe aldık. Sıfırdan eleman alıyoruz, yetiştiriyoruz ve özelikle bayan olması nedeniyle de çok önem arz ediyor bu durum. Ümit ediyorum bütün ülkedeki işletmeler, bu yönde istihdam seferberliğine katılır ve olması gereken sayılara ulaşırız. Biz 2017'e kadar istihdam etmeyi planladığımız personel sayısı 150'ye ulaşacak" şeklinde konuştu.



İZMİR'DE OCAK-ŞUBAT AYINDA 118 BİN KİŞİ İŞE GİRDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal da, Erdoğan'ın seferberlik çağrısının ardından İzmir genelindeki çarpıcı rakamları paylaştı. Ocak-Şubat ayında İzmir'de 118 bin 416 kişinin işe yerleştirildiğini aktaran Gülceman, 96 bin iş yerine istihdam teşviki, istihdam desteği verdiklerini söyledi.



İŞ VERENLERE AYLIK 132 MİLYON TL DESTEK VAR

"İzmirli iş verenlerimizin iş gücü maliyetlerini aylık 132 milyon TL destekle maliyetleri azaltıyoruz" diyen Ekrem Gülcemal, şöyle devam etti:

"Biz İzmir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak 96 bin iş yerine istihdam teşviki, istihdam desteği veriyoruz. 110 bin iş yeri de askeri ücret desteği almaya başladı. Biz aylık olarak yaklaşık 132 milyon TL her ay İzmirlinin istihdamına destek veriyoruz, teşvik veriyoruz. Bu da bir yıl içerisinde 1.5 milyar TL'ye varan bir rakam; yani bu şu demek İzmir'in iş gücü maliyetlerini, İzmirli iş verenlerimizin iş gücü maliyetlerini aylık 132 milyon TL destekle maliyetleri azaltıyoruz. Ocak-Şubat ayında İzmir'de 118 bin 416 kişi işe girdi. Toplamda İzmir'de 1 milyon 200 bin sigortalı var."

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, konuşması sırasında da 150 kişinin 200'e çıkartılması konusunda rica da bulundu. Veysi Kubba, bu talebe ise olumlu yanıt verdi.