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lere da olabilir!

REUTERS
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 15:03
Köprülere vatandaş da ortak olabilir!
Köprülere vatandaş da ortak olabilir!

Geçtiğimiz hafta hayata geçirilen sine büyük altyapı projeleri de eklenebilecek. Başbakan Yardımcısı , düzenlemenin zamanla başka projelerle genişletilebileceğini söyledi. Canikli, "Düzenleme değer kazanacak bütün projeler için geçerli. Teorik olarak ler bile dahil edilebilir. Ancak ilave baz detaylandırmalar ve modellemeler yapılması gerekiyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı , sine ler gibi büyük altyapı projelerin de eklenebileceğini, düzenlemeye kira getirili projelerin de monte edilebileceğini söyledi.

143 MİLYON LİRA ÖNGÖRÜLÜYOR

Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitlendirmesi ve küçükyatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini amaçlayan gayrimenkul sertifikası düzenlemesinde, ilk ihracın TOKİ-Makro İnşaat lığındaki konut projesine yönelik gerçekleştirileceği ve ihraçta toplam hasılatın 143.24 milyon lira olarak öngörüldüğü açıklanmıştı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) halka arz yoluyla 239.2 milyon lira tutarında gayrimenkul sertifikası ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Başvuru Cuma akşamı yayımlanan SPK bülteninde yer aldı.

Sistem, küçük yatırımcının da gayrimenkul projelerinde metrekare bazlı yatırım yapabilmesini düzenliyor.

"KÖPRÜLER DE EKLENEBİLİR"

Canikli Reuters'a verdiği söyleşide gayrimenkul sertifikası düzenlemesinin zamanla başka projeler için de genişletilebileceğini şu sözlerle anlattı:

"Düzenleme değer kazanacak bütün projeler için geçerli. Teorik olarak köprüler bile dahil edilebilir. Ancak ilave baz detaylandırmalar ve modellemeler yapılması gerekiyor. Mesela mülkiyetin kamuya geçmemesi gerekiyor. Belki kira getirisi üzerine kurulu bir model de (gayrimenkul sertifikası düzenlemesine) ilave edilebilir."

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