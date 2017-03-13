Mahrem imam TÜBİTAK’tan çıktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Hava Harp Okulu’nda görevli üç subay itirafçı oldu. Üç ismin abiliğini TÜBİTAK’ta araştırmacı olarak görev yapan mahrem imam Necat Topçu’nun yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın FETÖ'nün 'Mahrem imamlarına' yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. TSK içerisinde hava sınıfından subay ve rütbeli üç isim Mustafa Börekçi, Gökhan Kenarlı ve Mustafa Kılıç 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Üç isim de örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik bilgi vermek için savcılığa başvurdu. Şüpheliler kendilerinin abilerinin TÜBİTAK'ta çalışan bir isim olduğu bilgisini paylaştı. Savcılık yaptığı incelemede TÜBİTAK'ta araştırmacı olarak çalışan Necat Topçu'nun fotoğrafını teşhis etmeleri için 3 şüpheli askere de gösterdi. Üç asker de ifadesinde Topçu'nun kendilerine abilik yaptığını itiraf etti. Üç asker verdikleri ifadede mahrem imam Topçu'nun 2014'ten itibaren Hava Harp Akademisi'nden eğitim görmeye başladıktan sonra kendilerinden sorumlu olduğunu, düzenli olarak yanına gittikleri sürelerde maaşlarının yüzde 10'u olan 500 TL'lik parayı himmet olarak bağışladıklarını söyledi.

2014'DEN İTİBAREN

Mahrem abi Necat Topçu ile görüşmelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini izlediklerini, söyleyen 3 şüpheli askerden Mehmet Börekçi, Topçu'nun nerede ikamet ettiğini savcılıkla paylaştı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri Topçu'yu yakaladı. TÜBİTAK'ta araştırmacı olarak çalışan Topçu'nun 'ByLock' kullanıcısı olduğu, eniştesi Yüzbaşı İsmail Arı'nın ise 15 Temmuz'da 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'nda darbe girişimine katılmasından dolayı tutuklu olduğu belirlendi.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından hakkında iddianame düzenlenen Topçu'nun 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 15 yıldan 22 yıl 6 ay'a kadar hapsi istendi. İddianamede, Topçu'nun, askerlerin takibini yaptığı, kod isim verdiği ve onlara talimat veren konumunda olduğu ifade edildi. Askerlerden himmet topladığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, örgütün TSK içerisindeki yapılanmasının kurum imamlarından biri olduğu anlatıldı.