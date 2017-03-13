Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat dönemi resmen başlıyor!

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartlarıyla seyahat edebilmeyi sağlayacak anlaşmanın yarın başlayacak Türkiye ziyareti kapsamında imzalanacağını belirterek, "Anlaşmayla Ukrayna vatandaşları Türkiye'ye, Türk vatandaşları Ukrayna'ya kimlik kartı ile seyahat edebilecek" dedi.

Başbakan Groysman, 14-15 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Anadolu Ajansına konuştu. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu vurulayan Groysman, "Stratejik ve dostane ilişkilerimize değer veriyorum. Beşeri ve ekonomik alan dahil olmak üzere pek çok alanda ilişkilerin gelişmesi büyük imkanlar taşımaktadır. Karşılıklı ilişkilerimizi daha etkili hale getirebiliriz." dedi.

TÜRKİYE-UKRAYNA ARASINDA ETKİLEŞİM DAHA GÜÇLÜ OLACAK



İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Groysman, bu rakamı, gelecekte iki ülke arasındaki etkileşimin çok güçlü olacağının işareti şeklinde değerlendirdi.



Groysman, Ukrayna'nın son yıllarda içinde bulunduğu zorluklar nedeniyle ikili ticaret hacminde düşüşün yaşandığına işaret ederek, "Buna rağmen bugün biz ülkelerimiz arasında serbest ticaret alanı oluşturulması kararı ve bunun hazırlık çalışmasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu, ticaret hacminin artması ve karşılıklı yatırımlar için çok önemli. Bu yüzden benim heyetimde ticaretten sorumlu hükümet yetkilileri olacak. Hangi noktadayız, bu yöndeki eğilimi arttırmak için neyi iyileştirmemiz gerekli gibi konuları bütün yönleriyle değerlendireceğiz." diye konuştu.



Türkiye ziyareti öncesinde Ukrayna'daki Türk iş adamlarıyla geniş katılımlı toplantı yaptığını hatırlatan Groysman, bu görüşmede Ukrayna'daki iş yönetimini ele aldıklarını ifade etti. Groysman sözlerini şöyle sürdürdü:



PASAPORTSUZ SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı, Türkiye'den Ukrayna'ya gelenlerin sayısında ise yüzde 28 artış olduğu bilgisini paylaşan Başbakan Groysman, turizmde ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük imkanlar olduğuna dikkat çekti.



Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartları ile karşılıklı seyahat imkanı sağlayacak anlaşmanın bu ziyaret kapsamında imzalanacağını bildiren Groysman, "Benim Türkiye ziyaretimde önemli bir adım atılacak. Ukrayna hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanacak anlaşmayla Ukrayna vatandaşları Türkiye'ye, Türk vatandaşları Ukrayna'ya kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Bu çok iyi bir işaret. Ayrıca çok yönlü hava trafiği için karşılıklı uçak seferlerini arttırmamız gerekecek. Ukraynalılar Türkiye'yi ve Türkiye'nin turizm imkanlarını çok iyi biliyor" dedi.



Ukrayna'nın da turizm açısından çok ilgi çekici bir ülke olduğunu anlatan Groysman, "Bizim bugün geliştirdiğimiz pek çok turistik imkanlarımız var. Açıkçası bu karşılıklı değişim önemli. Engelleri kaldırdığımız zaman turist akımı artacaktır" değerlendirmesini yaptı.