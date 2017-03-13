Zenginlere özel şov

Cenevre Otomobil Fuarı’na her zaman olduğu gibi milyon dolarlık lüks ve spor otomobiller damga vurdu. En pahalı, en hızlı otomobiller büyük ilgi gördü

Otomotiv dünyasının kalbi bugünlerde İsviçre'nin Cenevre kentinde atıyor. İsviçre bankaları, saatleri ve çikolataları ile ünlü bir ülke. 8 milyon nüfuslü kişi başına milli geliri 60 bin doların üzerindeki bu küçük ülke, aynı zamanda otomobil fuarıyla da ses getiriyor. Her yıl martın ilk haftasında otomotiv dünyasına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 87'ncisi düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, Avrupa'nın dört bir yanından gelen otomobilseverleri ağırlamaya başladı. 9 Mart'ta kapılarını açan fuar, 19 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Bu yıl fuarda her zaman olduğu gibi lüks ve spor markalar gövde gösterisi yaptı. Sınırlı sayıda zengin müşteriler için üretilen milyon dolarlık lüks ve spor modeller, otomobilseverler tarafından büyük ilgi gördü. Herkesin bildiği seri üretim yapan markaların yanı sıra terzi usulü kişiye özel üretim gerçekleştiren firmaların sayıları ve sergiledikleri modeller de dikkat çekti.



EN PAHALI MODEL

Fuarın en pahalı otomobili Aston Martin ve Red Bull Racing işbirliği ile üretilen Valkyrie modeli oldu. Sınırlı sayıda sadece 150 adet üretilecek otomobilin fiyatı 3 milyon dolar. İlk teslimat 2019'u bulacak. Bugatti Chiron 2.6, Pagani Huayra Roadster 2.4 milyon dolar fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.







RETRO OTOMOBİLLER

Cenevre Fuarı'na bu yıl nostaljik modeller de damga vurdu. Üretimi uzun yıllar önce duran Alpine, yeniden üretilerek otomobilseverlerin beğenisine sunuldu. Nostalji rüzgarı sadece Alpine ile sınırlı değildi. Fuarda, klasik tasarıma sahip ancak, bugünün koşulları ve teknolojisiyle üretilen otomobillerde sergilendi. Bu otomobiller arasında İngiliz start-up firması Eadon Green ürettiği Black Cuillin modeli ve İngiliz David Brown Automotive firmasının ürettiği Speedback GT dikkat çekti.







EN HIZLI MODEL

Cenevre'de sergilenen en hızlı otomobil Lamborghini Huracan Performante oldu. 5.2 lt V10 601 bg'lik motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 3.2 sn'de ulaştırıyor. Maksimum hızı 325 km/s olan Huracan Performante, Nürburgring pistinde tur rekorunun yeni sahibi oldu. Porsche 918 Spyder'ın rekorunu 5 saniye daha iyileştiren Huracan Performante, turu 6 dakika 52 sn'de tamamladı.







YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ SPORCU

Cenevre'de sergilenen sporcu modellerden biri de Quant 48V adlı konsept otomobil. Yüzde 100 elektrikli otomobil 300 km/s maksimum hıza sahip. Otomobilin menzili ise bin kilometrenin üzerinde.







ANADOL MURAT YENİDEN ÜRETİLSE?

Fuardaki nostaljik otomobiller Avrupalı otomobilseverler tarafından ilgi gördü. Peki Anadol, Murat ve Renault 12 gibi efsane modeller yeniden üretilirse, Türk otomobilselverlerin tepkisi ne olur? Klasik tasarımları korunarak, günümüz teknolojisiyle üretilen efsane modellerin piyasada büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor.



YENİ XC60 YIL SONUNDA TÜRKİYE'DE

Volvo Cars, yeni güvenlik teknolojileriyle dikkati çeken SUV modeli XC60'ı fuarda tanıttı. XC60, bugün Volvo'nun toplam küresel satışlarının yüzde 30'unu oluşturuyor. Aracın Türkiye'deki ön satışları 2017'nin üçüncü çeyreğinde başlayacak. İlk teslimatlar ise yine 2017 sonunda gerçekleştirilecek. Volvo Car Turkey'in 2017'de 400 adet XC60 satışı hedefliyor.







PARİS'TE TASARLANDI, ÇİN'DE ÜRETİLECEK

DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı'nda markanın sıfırdan geliştirilen ilk ürünü DS 7 Crossback'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. SUV segmentinde yer alan DS 7 Crossback, birçok premium özelliği aynı anda sunuyor. DS Automobiles tarafından Paris'te geliştirilen ve tasarlanan DS 7 Crossback, Fransa'daki Mulhouse ve Çin'deki Shenzhen Fabrikaları'nda üretilecek.







KIA Motors, fuarda 4 yeni modeliyle gövde gösterisi yaptı. Yeni spor sedan modeli Stinger ve Picanto'nun Avrupa lansmanını yapan KIA, Niro Plug-in Hybrid ve Optima Sportswagon Plug-in Hybrid olmak üzere iki adet hibrit modeli de ilk kez görücüye çıkardı.







F1'in efsanevi ismi Emerson Fittipaldi'nin rüyası Alman mühendisliği ve İtalyan tasarımıyla hayat buldu. Fittipaldi, ikonik tasarımlara imza atmış Pininfarina ve HWA ile tasarladıkları EF7 Vision Gran Turismo Playstation oyunlarında yer bulmuştu.







SEAT'ın dünyada 5.4 milyondan adetle en çok satan modeli olan Ibiza'nın yenilenmiş hali, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Beşinci nesil Ibiza'da ileri teknoloji, sıra dışı dinamizm ve iç alanda dikkat çekici oranda kalite artışı hemen göze çarpıyor.



