Milyonlarca kişiyi ilgilendiren GSS süreci 1 Nisan'da başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, gelir testi yapma zorunluluğu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bağlı, "1 Nisan'dan itibaren tüm vatandaşlarımızı başvurmaları için bekliyoruz. Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler Nisan’dan itibaren 1 yıl içinde başvurursa, borç düşecek. 12 taksitte de ödeme imkanı olacak" dedi.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) hakkında açıklamalarda bulundu. SGK Başkanı Bağlı, yeni düzenlemenin neler getireceğine ilişkin, 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Kanunun 1 Nisan'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, 10 milyonu aşkın vatandaşın 10 yıl boyunca sistem hakkında dile getirdikleri, problem olarak gördükleri ve tespit edilen bütün sorunların yeni düzenlemede çözüme kavuşturulacağına vurgu yaptı.

Genel Sağlık Sigortası'nın önceki sisteminin çeşitli kademelerden oluştuğunu, herhangi bir sigorta koluna dahil olmayan ve gelir tespit yapmayan vatandaşların sisteme otomatikman dahil edildiğini ifade eden Bağlı, geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların ise eski sistemde yeşil kartlı denilen statüde sağlık hizmetlerinden faydalandığını dile getirdi.

YÜZDE 12'DEN YÜZDE 3'E İNDİRDİK

Yeni düzenleme de sistemi basitleştirdiklerini belirten Başkan Bağlı, "Prim oranını yüzde 12'den yüzde 3'e indirdik. Re'sen tescil yapıyoruz. Vatandaşlara diyoruz ki, 53,33 lira ödemek şartıyla sizi Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlanan bütün Genel Sağlık Sigortası imkânlarına sahipsiniz" şeklinde konuştu.



BORÇLARIN TAMAMINI 53,33 LİRA ÜZERİNDEN HESAPLIYORUZ

Başkan Bağlı, geçmişte oluşan borçlarla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Sistemin en önemli avantajlarından birisinin bu borcu düzeltmiş olmasıdır. 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle sistemden dolayı oluşmuş borçların bütün gecikme zamları otomatikman siliniyor. Borçların tamamını 53,33 lira üzerinden hesaplıyoruz. Borcu geriye dönük bu şekilde hesaplıyoruz. Borcunuzu güncelledik, gecikme faizini sildik ana borçta yüzde 3'e göre hesaplandı. İsterseniz bunu 12 ay olarak taksitlendirebilirsiniz. Bunun altını özellikle çiziyorum, herkesten 53 lira ücret almıyoruz. O 53 liralık ücret, bütün aileyi kapsamaktadır. Genel Sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler, üniversite hastaneleri, en pahalı ilaçlar olmak üzere, yurt dışı tedavileri dahil vatandaş sistemin her imkanından yararlanabilir."