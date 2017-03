Rotayı Türkiye’ye çevirdi

Ortadoğu’da yatırımları bulunan işadamı Gassan Şakir, odağını Türkiye’ye çevirdi. İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin tamamını satın alan Şakir, “Türkiye’de sağlık, emlak ve finansta satın alma ya da ortaklık yapıp büyüyeceğim” dedi

Türkiye'de 1955'te Sabancı ailesiyle ortak hayata geçirdiği Ankara, İzmir ve Mersin Hilton otelleriyle yatırımlarına başlayan, Bursa'da Topağacı ailesiyle tekstil işine giren ve son 5 yılda Türkiye'ye 140 milyon dolarlık yatırım yapan Şakir ailesinin 2. kuşak temsilcisi Arap İşadamı Ghassan Ibrahim Shaker (Gassan Şakir), odağını yeniden Türkiye'ye çevirdi.



FONLARLA GÖRÜŞÜYORUZ

Türkiye'de hayırsever işkadını olarak bilinen İstek Vakfı'nın kurucusu Semiha Şakir'in oğlu Gassan Şakir, Arap Yarımadası'ndaki siyasi istikrarsızlık, Avrupa ve ABD'deki şirket kuruluş süreçlerindeki uzun süren prosedürler nedeniyle yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldıklarını söyledi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi'ndeki payını yüzde 100'e çıkarıp tek sahibi olduğunu dile getiren Şakir, "İstanbul Cerrahi Hastanesi'ni büyütüp yaygınlaştıracağız. Bütün yapıyı baştan değiştiriyoruz. Şimdiden bunun için 15 milyon dolar harcadık. Ama sadece bu markayla değil sağlık alanında yeni fırsatları da değerlendireceğiz. Tek sahibi olan bir zincir olabiliriz" dedi.

Meslektaşları ve arkadaşlarından oluşan bir grup Arap yatırımcı fonla süreci değerlendirdiklerinin altını çizen Şakir, sağlığın yanında bankacılık ve emlak alanında da yatırım yapmak için pazarı araştırmaya başladıklarını söyledi.



BANKAYLA İLGİLENİYOR

Türkiye'de hali hazırda operasyonları olan Arap bankaların olduğunun altını çizen Şakir, "Satın alma ya da ortaklık da yapabiliriz. Türk ekonomisine ve Türkiye'deki bankacılık altyapısına çok güveniyoruz" diyen Şakir, "Arap iş dünyası olarak yatırımlarımızı Türkiye'ye taşıdık çünkü hem Müslüman bir ülke hem de bizleri yönetecek kadar güçlü" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE'YE KURTARICIMIZ OLARAK BAKIYORUZ

Çocukluğunun Lübnan, Mekke, Medine ve Mısır'da geçtiğini ifade eden Şakir, "Annemin altyapısını kurduğu hayırseverlik işine para harcamaya devam edeceğiz" dedi. Şakir, "Arap dünyasında her ülke birbirine karşı. Çünkü birbirlerini kıskanıyorlar. Satranç gibi düşünün, küçük askerleriz ve oradan oraya kullanılıyoruz. Bu yüzden Türkiye'ye kurtarıcımız olarak bakıyoruz. Son 7-8 yılda bunu dünyaya ispatladı. Türkiye bizi yönetti, her yerde Türk kanı var" diye konuştu.