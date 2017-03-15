Avrupa’nın kabusu bu tablo

PwC’nin raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin büyümesi Almanya ve Hollanda gibilerinin kabusu oldu” sözlerini haklı çıkardı. Referandum öncesi ‘hayır’ kampanyasına başlayan AB ülkeleri 2050’ye kadar çökerken, Türkiye liderliğe oynayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tıp Bayramı'nda yaptığı konuşmada son dönemde Türkiye'nin üzerine gelen 'şer' şebekesinin asıl gündemini deşifre etti. Avrupa'nın son dönemde Türkiye ve referandum karşıtı söylemleri, manşetleri ve politikacıların tavırlarının arkasındaki hesabı Erdoğan şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu ülkeyi ayakta tutan değerlerden binlerce yıldır insanımıza şahsiyet kazandıran hasletlerden asla taviz vermedik. Türkiye'nin büyümesi birileri için nasıl umut olmuşsa emin olun bazı çevrelerin de kabusu oldu, Hollanda gibi, Almanya gibi."

PwC'nin ve IMF rakamları da bu sözleri doğrular nitelikte. 2050 projeksiyonlarına göre, dünyada Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler sıçrama yaparken, Avrupa ülkelerinde ciddi gerilemeler yaşanacak.



G7'Yİ İKİYE KATLAYACAKLAR

Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan yedi ülke (E7) 2015'te ekonomik büyüklük olarak gelişmiş yedi (G7) ülkelerini yakaladı ve 2040'ta G7'nin iki katı büyüklüğe ulaşacak.

Araştırmaya göre, Türkiye'yi parlak bir gelecek bekliyor.

Satın alma gücü paritesine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla hesaplamasında Türkiye 1 trilyon 906 milyar dolarlık 2016 rakamıyla 14'üncü sırada. Bu rakam 2030'da 2 trilyon 996 milyar dolara çıkıyor ve Türkiye dünyada iki basamak atlıyor. Yine aynı projeksiyona göre Türkiye 2050'de 5 trilyon 184 milyar dolar ile dünyanın 11'inci büyük ekonomisi oluyor. Türkiye için her yıl ortalama büyüme rakamı ise yüzde 3 düzeyinde.



TÜRKİYE 3 BASAMAK ATLIYOR HOLLANDA 4 SIRA GERİLİYOR





AB LİSTEDE GERİLİYOR

Aynı dönemde üst sıralardan düşen ülkeler ise Avrupa ağırlıklı. Örneğin Almanya 2016'da beşinci sıradan, 2030'da yedinciliğe, 2050'de ise dokuzuncu sıraya geriliyor. Hollanda ise 26'ncı ekonomi iken 2030'da altı basamak birden düşerek 32'nci sırada yer alıyor ve 2050'de de aynı sırada kalmaya devam ediyor. İtalya 12'nci sıradan 2030'da 15'inciliğe gerilerken 2050'de daha da düşerek 21'nci sıraya kadar iniyor. Aynı şekilde İspanya ekonomisi 2016'daki 16'ncılık seviyesinden, 2030'da 17'nciliğe, 2050'de ise 26'ncılığa kadar geriliyor. Küresel ekonominin şu anda yüzde 35'ini oluşturan E7 ülkeleri 2050'de yüzde 50'sini oluşturacak.



ORTALAMA BÜYÜME %1.6'DA KALACAK

Dünya ekonomisinin 2042 yılına kadar iki katına çıkacağı ve 2016-2050 arasında yıllık ortalama yüzde 2.6 oranında büyüyeceğini öngören araştırmada önümüzdeki 34 yılda Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD ise sadece yüzde 1.6 gibi bir oranda büyüme kaydediyor. Çin birinciliğini korurken, Hindistan ABD'yi geçerek ikincilik koltuğuna oturuyor.