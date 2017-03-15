BDDK'dan kredi kartları için flaş karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karar göre artık bankalar, kredi kartlarını online alışverişe kapalı olarak gönderecek

Kredi kartı ile internetten harcama 17 Ağustos'ta sona eriyor. Online alışveriş yapmaya devam edebilmek için kartın onaylattırılması gerekecek.

ONLİNE ÖZELLİK KAPALI OLACAK



BDDK tarafından alınan karar neticesinde bankalar müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek.

ONAY VERDİKTEN SONRA...



Müşteri ise kredi kartını aldıktan sonra banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek alışveriş yapabilecek.

17 AĞUSTOS'A KADAR



Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek.



Onaylar yazılı ya da bazı bankaların yönlendirmesi ile telefon mesajı ile yapılabilecek.



İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ 68 MİLYAR DOLAR



Türkiye'de son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor. 2016 yılında internet üzerinden yapılan alış verişlerin tutarı 68,5 milyar liraya ulaştı.