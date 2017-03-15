Türkiye’nin içişlerine karışıp küstah manşet atan İsviçreli Blick gazetesinin ortağı tanıdık çıktı. Gazetenin sahibi Ringier Grubu, aynı zamanda Axel Springer ile ortak. Axel de Aydın Doğan’ın Almanya’daki partneri

Türkiye'ye hakaret eden küstah manşeti atan İsviçre'nin bulvar gazetesi Blick'in ortağı tanıdık çıktı. "İsviçre'de yaşayan bütün Türkleri 'hayır' oyu kullanmaya davet ediyoruz" diye Türkçe başlık atarak haddini aşan gazetenin sahibi Ringier Grubu, Almanya'da, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının başını çeken Axel Springer'in ortağı. Axel Springer ile 2010 yılından bu yana ortak olan Ringier Grubu, 2016'da da yüzde 50-50 ortaklık yaparak bir şirket daha kurdu. İki grup başta Doğu Avrupa olmak üzere birçok pazarda birlikte yatırım yapıyor. Alman gazete ve dergi yayın kuruluşu Axel Springer ismi ise Türkiye'ye yabancı değil. Bilindiği gibi, Alman medya devi, Aydın Doğan'ın şirketi Doğan Yayın Holding'e bağlı Doğan TV hisselerinin yüzde 25'ini satın almıştı. Geçen yıl kasımda Axel Springer'in Aydın Doğan ile yollarını ayırdığına yönelik haberler çıksa da Alman şirketin CEO'su Mathias Doepfner, 2022 yılına kadar kademeli bir çıkış öngördüklerini belirterek, Doğan'la ortaklığının devam ettiğini ima etmişti.



İMAMLARLA AYNI KAREDE

İsviçre'de yayın yapan Blick'in yöneticilerinin terör örgütleriyle bağlantıları da ortaya çıktı. Türkiye'ye hakaret eden manşeti atan gazetenin yöneticisi Christian Dorer, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İsviçre İmamı Cebrail Terlemez ile bir etkinlikte aynı karede görüntülendi. Dorer ve Terlemez'in aynı toplantıda moderatörlük yaptığı belirlendi. Daha önce FETÖ'cü hain Can Dündar'a İsviçre'de bir toplantıda gerçekleştirdiği protesto eylemi ve sorduğu zor sorularla gündeme gelen İsviçreli gazeteci Mehmet Çek, FETÖ-Blick gazetesi arasındaki kirli ittifak hakkında sabah.com. tr'ye şu açıklamaları yaptı:



"Blick'in şef redaktörü Christian Dorer, FETÖ'yle oturup kalkan bir şahıs. Fetullah hareketinin İsviçre'deki temsilci ve sözcüleriyle çok sağlam bir ilişki içinde. Blick'in Türkçe servisi Fetullahçılar diyebiliriz. Bu manşeti yazan yazdıran bizzat onlar. Zaten bu manşetler de o kirli, karanlık ilişkinin ürünü. Tabii Blick ile FETÖ arasında bu kadar sağlam bir ilişkinin nasıl kurulduğu, neye karşılık bir İsviçre gazetesinin burada yaşayan vatandaşlarımızı tehdit edecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu kadar ağır söylemlerde bulunacak kadar gözünü kararttığı da soru işareti."





İşte Blick'in nefret kusan manşeti