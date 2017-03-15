Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek sözü yetti! Tam 500 bin kişi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği kapsamında 500 bin kişinin işe başladığını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde son durumu anlattı.

500 BİN İSTİHDAM AÇIĞI KAPANDI!

Müezzinoğlu, "7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlikle büyük bir ivme yakaladık. Geçen yıldan kalan 500 bin istihdam açığı kapandı. İşbaşı eğitimde de hedef 500 bine çıktı ve 2.5 ayda 80 bini geçtik" dedi.

İŞ ARAYANA TÜM İMKÂNLARI SUNUN

Bakan Müezzinoğlu, il müdürlerinden işverenlerle daha çok iletişime geçmelerini isterken, "Evlere de eşlerinizle çat kapı gidin. Önceden haber vermeyin ki onlar da paniklemesin, hazırlık yapmasın, görüşmeler doğal ortamda geçsin. 'İş arıyorum' diyenlere tüm imkânları sunun. Kapalı odalarda değil arazide çalışın. İhtiyaç sahiplerinin sorunlarına anında çözüm üretin. Hem ev hem de sanayi, ticaret odaları, esnaf ziyaretlerini kurumsal hale getirin. Bu dönemin en önemli başlığı işsizliği düşürmek" dedi.