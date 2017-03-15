Emeklilere müjde! Promosyon 500 liraya çıktı

Emeklilere promosyon ödemesinde bankalar arasında yarış başladı. Özel bir banka emeklilere 500 TL ödemeyi taahhüt etti

11.5 milyon emekli için promosyon döneminin başlamasının ardından, bir müjde de ödenecek tutarlar için geldi.

500 LİRAYA ÇIKTI!

3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak belirlenen taban tutarlar, rekabetle artışa geçti. İlk artış, Fibabank'tan geldi. Banka, maaşını transfer eden emeklilere 500 liraya varan nakit promosyon ödeyeceğini, ayrıca özel avantajlar sunacağını duyurdu.

Promosyon artışı rüzgarına önümüzdeki günlerde başka bankaların da katılması bekleniyor. Ayrıca bankalar emeklilere promosyonun yanı sıra ücretsiz işlemler, özel faiz oranları, öncelikli hizmet gibi pek çok imkan da sunuyor.

EMEKLİYE PROMOSYON ÖDEMELERİ BELLİ OLDU!