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Fed'den faiz kararı

AA
  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 21:05 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 21:07
Fed'den faiz kararı
Fed'den faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti