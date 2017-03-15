Tapu harçlarında indirim!

Tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirim yapıldı. Buna göre tapu harçları binde 20'den binde 15'e çekildi. Ayrıca damga vergisi oranı da sıfırlandı

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ



Karar ile geçtiğimiz günlerde Mehmet Özhaseki'nin müjdesini verdiği tapu harcı indirimleri yürürlüğe girdi.

BİNDE 20'DEN BİNDE 15'E DÜŞTÜ

Mevcut oranı "binde 20" olan tapu harcı konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) artık "binde 15" oranında tahsil edilecek.

DAMGA VERGİSİ DE SIFIRLANDI

Kararın damga vergisi ile ilgili düzenlemesiyle de yüzde 0.94 olarak uygulanan kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri ile danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi oranı sıfırlandı.

SON TARİH 30 EYLÜL

Söz konusu indirim uygulaması 30 Eylül 2017 de dahil bu tarihe kadar uygulanacak.