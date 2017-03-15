Türk Akımı ile 'Batı' devre dışı kalacak

Rusya, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin devreye alınmasıyla Türkiye’ye Batı Hattı üzerinden gaz ihracatını sonlandıracak.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan Türk Akımı'na ilişkin hükümetlerarası anlaşma metninde, Batı Hattı ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan sınırından sağlanan gaz iletimine, projede ilk hattın devreye girmesiyle son verileceği belirtildi.

TÜRKİYE'YE İHRACAT ETKİLENMEYECEK

Öngörülen rota değişikliği neticesinde Türkiye'ye yönelik doğalgaz ihracatının etkilenmeyeceği vurgulanan metinde, Türk Akımı'nın devreye girmesiyle Bulgaristan rotasındaki ilgili kontratların düzenlenmesi gerektiği de kaydedildi.

BATI HATTI DEVREDEN ÇIKACAK

Rusya geçen yıl Batı Hattı boru hattı sistemi ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ve Mavi Akım ile de Karadeniz üzerinden Türkiye'ye toplam 24,7 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti.

Türk Akımı projesinde deniz kısmı inşaatına gelecek aylarda başlanması, proje kapsamında ilk hattın 2019 sonunda devreye alınması bekleniyor.

1987 YILINDAN BERİ FAALİYETTE



Türkiye Batı Hattı'ndan 30 yıldır doğalgaz tedarik ediyor. Alternatif enerji kaynaklarının araştırılması çalışmaları sonucunda, 18 Eylül 1984 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Eski Sovyetler Birliği hükümetleri arasında doğalgaz sevkiyatı konusunda hükümetlerarası anlaşma imzalandı. 1987 yılından itibaren, tedricen artan miktarlarda doğalgaz alımına başlanan hatta 1993'te maksimum miktar olan 6 milyar m3/yıl'a ulaşıldı.

845 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA



Ülkemize Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren, Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara'ya ulaşan Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 845 km uzunluğunda.