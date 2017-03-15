Yargıtay'dan flaş 'balkon' kararı!

Yargıtay'ın verdiği emsal kararla birlikte evin balkonunun odaya dahil edilebilmesi için tüm bina maliklerinin izin alınması şartı getirildi.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Deniz Karataş, evinin balkonunu, terasını kapatarak odayla bütünleştiren mülk sahipleri için, Yargıtay'dan emsal bir karar çıktığını ve karara göre, uygulamanın yapılabilmesi için ilgili binadaki tüm kat maliklerinin onayı alınması gerektiğini, tek kat malikinin itiraz etmesinin dahi uygulamayı gerçekleştirmeye engel oluşturacağını açıkladı.

SİTEDEKİ TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYI GEREKECEK



Birçok mülk sahibi daha geniş odalara veya mutfağa sahip olabilmek adına, balkon ve teras gibi açık alanlarını dairelerine eklediğini, bu durumun apartman ve sitelerde birçok kez tartışma hatta dava konusu olduğunu hatırlatan Deniz Karataş, Yargıtay'a uzanan bir davanın, bu konuda emsal bir kararın çıkmasını sağladığını kaydetti. Karara göre, balkonun ya da terasın odaya dahil edilebilmesi için binadaki ya da sitedeki tüm kat maliklerinin onayı gerekecek.

OY BİRLİĞİ DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Yargıtay'ın bu uygulamaları mimari proje değişikliği olarak değerlendirdiğini vurgulayan Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Deniz Karataş "daha önce kat malikleri oy çokluğu ile bu uygulamaları yapabiliyordu. Yargıtay ın 18. Hukuk Dairesi 2015/9972 E. 2016/7042 kararı sonrası oy çokluğu değil oy birliği aranacak" vurgusunu yaptı.

BALKON FİYAT VE METREKAREDE ÖNEMLİ ETKEN

Balkonun odaya dahil edilmesi ve balkonun kapatılması uygulamaları birbirinden farklı olarak değerlendirildiğini, balkon ile oda arasındaki duvarın olup olmaması olarak düşünülebildiğini hatırlatan Karataş şöyle devam etti: "Duvar ortadan kaldırılacaksa oy birliği olmalı amaç sadece balkonu kapatmak ise, kat maliklerinin 4/5'inin kabul oyu yeterli" olacağını ifade etti. Öte yandan; balkonu eve dahil etme uygulamalarının özellikle büyükşehirlerde son dönemde arttığını görüyoruz., Balkonlar her ne kadar evin (brüt) metrekaresi olarak değerlendirilse de, her zaman kullanılmayan bir alan olarak görülüyor. Ancak balkon odaya eklenirse evin metrekaresi, kullanım alanı artmış gibi görülüyor. Dolayısıyla bu kira rakamlarına da, evin satış rakamına da artış olarak ekleniyor."