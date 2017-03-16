İstanbul-Pekin arasını 2 aydan 10 güne indirecek proje mayısta start alıyor. Türk TIR’larının engeller yüzünden iki haftada Almanya’ya ulaşamadığından yakınan iş dünyası, “Berlin uzaklaşırken Pekin yaklaşıyor” dedi

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi ve ekonomik gerilim artarken dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Çin'de küresel ticaret dengelerini alt üst edecek bir proje hayata geçiyor. Dünyanın en büyük ulaşım projesi unvanını alan 'Tek Kuşak-Tek Yol' nam-ı diğer Modern İpekyolu Projesi 15 Mayıs'ta start alıyor. Büyük oranda tamamlanan koridorun, bütün halinde çalışır hale gelmesi durumunda Çin ile Türkiye arasındaki sevkiyat süresi 30 günden 10 güne düşecek. Yine Pekin'den deniz yolu ile 2 ayda teslim edilen ürünler, 2 haftadan kısa sürede İstanbul'da olacak. Karayolu mesafesinde de 3 bin kilometrelik azalma sağlanacak.



TÜRKİYE KURUCU ÜYE OLDU

Bugün bürokratik engeller yüzünden İstanbul'dan yola çıkan bir TIR'ın başta Avusturya olmak üzere birçok ülkede engellendiğini ifade eden ifade eden Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, "Bazen TIR'larımız iki haftada Almanya'ya ulaşamıyor" dedi. Şener şunları söyledi: "Proje sayesinde Türkiye için inanılmaz fırsatlar ortaya çıkıyor. Türkiye batı ile ticaretinde her geçen gün ilave ve yeni lojistik zorluklarla karşı karşıya kalırken, Çin inisiyatifiyle doğudaki trafiğin her geçen gün hızlandığını görüyoruz. Ürünler, Çin'den batıya 6 ila 8 haftada ulaştırıyordu. Bu süre İstanbul için 10 güne kadar düşebilir." Çin, tamamlanmak üzere olan projesi için bugüne kadar 300 milyar dolar harcama yaptı. Yine projeye destek için de Kasım 2014'te 50 milyar dolar yatırımla Asya Altyapı Yatırım Bankası hayata geçirildi. Türkiye de bu bankada kurucu üye olarak yer aldı.







ORTA KORİDORU TAMAMLADIK

Çin'in hayata geçirdiği proje, 65 ülkeyi ve 21 trilyon dolarlık bir ticaret döngüsünü etkiliyor. Asya'daki birçok ülke bu ağa entegre olmak için önemli yatırımlara imza attı. Geçiş noktasında en stratejik konuma sahip olan Türkiye'deki yatırımlar da önemli oranda tamamlandı. Türkiye'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis- Kars ve Edirne- Kars demiryolu projeleri de Modern İpek Yolu'nun orta koridorunu oluşturuyor.



65 ÜLKE DAVETLİ

Projenin açılışı için 65 ülke, 14-15 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de buluşacak. Çin Devlet Başkanı Jinping, Türkiye'ye de davetini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirve için 14 Mayıs'ta Çin'e gitmesi ve Çin Devlet Başkanı Jinping ile ikili görüşme yapması bekleniyor.