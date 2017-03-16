Dünya devleri güneşi Türkiye’de gördü

Türkiye’ye ve enerji sektörüne güven ihalelere de yansıdı. Yenilenebilir teknolojide global oyuncu olan ve 11.5 milyar doları yöneten 5 firma Konya-Karapınar’da kurulacak güneş enerjisi tesisi ihalesinde yarışacak

11.5 milyar doları yöneten global şirketler Konya için yarışacak



Referandum öncesinde her türlü algı operasyonuna rağmen dünya devleri Türk ekonomisine yatırıma koşuyor. Her biri yenilenebilir teknoloji alanında global oyuncu olan 5 firma Konya-Karapınar'da kurulacak, tek parça olarak dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi ihalesinde yarışacak. Pazartesi günü yapılacak ihaleyi alan firma, Türkiye'de 1.3 milyar dolarlık yatırım yapacak. Fabrika kuracak ve 10 yıl Ar-Ge geliştirecek.



CİROLARI 11.5 MİLYAR $

Dünyanın en büyük fotovoltaik (ışığı olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürebilen teknoloji) güneş enerjisi santrali ihalesine teklif veren firmalar arasında Çinli panel üreticileri Hareon ve Solar Giga ile Güney Kore'de hücre üretiminde öncü Hanhwa, Suudi Arabistan'ın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı Akwa ve Çin'in yatırım şirketi Chint ile Zhejiang Xinneng bulunuyor. Bu şirketlerin global cirosu 2015 sonu itibarıyla 11.5 milyar dolar. Yabancı yatırımcılar Limak-CMECHaeron Solar Ortak Girişim, Kalyon- Hanwha Grubu, Çalık Enerji-Solar Giga Ortak Girişimi, AKC Güneş Ortak Girişim Grupları ile ihaleye katılacak.



YERELLEŞTİRMENİN İLK ADIMI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bin megavatlık kapasiteyle dünyadaki fotovoltaik noktasında en büyük güneş tarla alanlarından biri olan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde bulunan YEKA'nın ilk olacağını belirterek, "Bu ihale, sadece fiyatın ve maliyetlerin düşmesiyle değil, aynı zamanda fabrika, yerli üretim ve teknolojinin de yerelleşmesi için Türkiye'de bir ilk olacak" demişti.



TÜRKİYE MERKEZ OLACAK KARAPINAR'DAKİ

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı, (YEKA) teknolojinin yerlileştirilmesi ve güneş enerjisine dayalı panel üretiminde Türkiye'nin merkez haline gelmesinin de önünü açacak. Projeyle sadece fabrika ile üretim değil, çok sayıda yan sanayi ve yedek parçada yeni iş kolları gelişecek. Parça üretimlerinde ilk yıl yüzde 60, ikinci yıl 70 yerlilik oranı ile yüzde 80 yerli mühendis ve 10 yıl Ar-Ge zorunluluğu da uygulanacak.