Fed faiz kararını açıkladı, dolar düştü

Fed, bugün gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 25 puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. Gün içinde en yüksek 3.7474 seviyesini gören dolar Fed'in faiz kararı ve ardından Yellen'ın yaptığı basın toplantısı sonrasında sert düşüşle 3,67 seviyesini gördü.

Fed, bugün düzenlediği toplantıda, faizleri 25 baz puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. Fed gösterge faizleri yüzde 0.75 - 1 aralığına çekildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin etrafında istikrar kazanacağını bildirirken, gıda ve enerji haricinde enflasyonun yüzde 2 hedefinden bir miktar aşağıda seyrettiğini belirtti. Açıklamalarda, enflasyon hedefinin simetrik olduğu kaydedildi.

Fed, işgücü piyasasının güçlendiğini ve işe alımların sağlam olduğunu yineledi. Ayrıca tüketici harcamalarının ölçülü bir şekilde artmayı sürdürdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra, yakın dönemli risk görünümünün genel olarak dengeli olduğu tekrarlandı. Açıklamalara göre, ABD'de iş yatırımları, bir miktar sıkılaşmış görünüyor. Fed'in Aralık ayında 2017 sonu için yapmış olduğu federal fonlama oranı tahmininin yüzde 1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmedi.

"FAİZ ARTIRIMI EKONOMİNİN İLERLEME KAYDETMESİNİ YANSITIYOR"

Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in faiz kararının hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, yapılan faiz artışının ekonominin ilerleme kaydettiğini gösterdiğini, ancak ekonomik görünüme ilişkin yeniden yapılan değerlendirmeyi yansıtmadığı ifadesinde bulundu. Fed Başkanı ayrıca, ekonomik tahminlerin Aralık ayından bu yana çok az değiştiğini kaydetti. Yellen, faiz artışları için uzun bir süre beklemenin gelecekte daha hızlı bir şekilde faiz artırımına gidilmesi demek olabileceği ifadesinde bulundu ve Fed'in politika kararlarının önceden belirlenmiş bir rotası olmadığını tekrar vurguladı. Fed başkanı ayrıca, para politikasının faiz artırımının ardından gevşek kaldığını, ve bir süre böyle kalmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Yellen, açıklamasında, enflasyonun gelecek yıllarda yüzde 2 hedefinin etrafında denge kazanacağını kaydederken, çekirdek enflasyonun son aylarda fazla değişmediğini belirtti. İşe alımların sağlam olmayı sürdürdüğünü bildiren Fed başkanı, iş koşullarının daha da güçleneceği beklentisinde olduklarını söyledi. Yellen'a göre, Fed, ekonominin gidişatı konusunda oldukça inançlı ve ekonomik risklere ilişkin görüşlerini de değiştirmedi. Fed Başkanı, bilanço tablosuna ilişkin herhangi bir karar verilmediğini, bilanço tablosunu küçültmenin ise kademeli ve öngörülebilir bir şekilde yapılacağını dile getirdi. Ekonomik hedeflere giderek yaklaşıldığının anlaşılmasının kilit nokta olduğunu savunan Yellen, Fed'in faizleri kademeli olarak artırmasının nötr bir tutum sergilemekten daha uygun olacağı görüşünde. Yellen, federal fonlama oranını temel aktif araç olarak kullanmanın daha kolay olacağı görüşünde.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

ABD hisse senetleri, Fed'in gösterge faizi beklendiği üzere 25 baz puan artırması ve bu yıl toplam üç faiz artırımına gideceği öngörüsünü koruması ile birlikte kazançlarını sürdürürken, ABD Hazine tahvilleri ralli yaptı ve dolar sert düştü. Dolar kuru bugün en düşük 3.7160 ve en yüksek 3.7474 TL'yi gördü. Dolar Fed açıklaması öncesinde 3.7122 civarında seyrederken, 3.70'in altına indi. Ardından yüzde 1,47 değer kaybeden dolar sert bir düşüşle 3.6865 seviyesine kadar geriledi. Yellen'ın 21.36'da yaptığı açıklamalar sırasında dolar 3.6929 seviyesine çıktı ve ardından tekrar 3.6867 seviyesine geriledi. Dolar Yellen'ın konuşması sonunda 3.6800 seviyesine kadar düşüş gösterdi.

Euro kuru ise gün içinde en düşük 3.9485 ve en yüksek 3.9819 seviyesini gördü. Haftabaşında 4.00 TL'yi aşan euro ise Fed açıklamasından önce 3.9501 seviyesinde seyrederken, 3,9444'ü gördü.