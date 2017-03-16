İşte FETÖ’nün kara para aklama merkezi

FETÖ’nün kasası olduğu tespit edilen Ali Çelik ve Pinhan Restoran’ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkındaki fezleke hazırlandı. Fezlekede, İstanbul Maltepe’deki restoranın örgütün kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı belirtildi

Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalardan ilki tamamlandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'un Anadolu yakasındaki bütün toplantı ve organizasyonlarının yapıldığı Pinhan restoranın yöneticileri ile Bank Asya'nın eski ortağı Ali Çelik'in de bulunduğu toplam 47 şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Terör Örgütüne Finansman Sağlamak, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek"in de aralarında bulunduğu birçok suçtan fezleke düzenlendi. 178 sayfalık fezleke, başsavcı Fehmi Tosun tarafından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne gönderildi. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge tarafından hazırlanan fezlekede, 1 numaralı şüpheli örgütün kasası olarak belirtilen Ali Çelik. Maltepe'de bulunan restoranın da örgütün gizli toplantılarının ve kara paralarının aklandığı merkez olduğu kaydedildi.



ÖRGÜT TOPLANTILARI PARASIZ

Restoranda yapılan aramalarda örgütün gizli toplantılarına ait belge ve bilgilerin ele geçirildiği kaydedilen fezlekede, bu toplantılar için hiçbir ödeme yapılmadığının tespit edildiğine de yer verildi. TUSKON, FİADER, ATILIM ve MARİFED gibi FETÖ dernek ve kuruluşlarının burada yemekli toplantı yaptıkları, yemek karşılığı ödenmediği, ticari bir kuruluş olmasına rağmen restorandan "ödenmez" fişiyle ücret alınmadığı belirlendi.



HİMMET BU ŞİR KETTE AKLANDI

Örgüt üyelerinin kendi içlerinde birbirleriyle iş yaparak parayı döndürdükleri, izini kaybettirmek maksadıyla da himmet, kurban, burs ve abonelik gibi paralarla harmanlayarak sanki ticaretten elde edilmiş süsü verdiği, Pinhan restoranın da bu amaçla kullanıldığı fezlekede açıkça ifade edildi.



KASA ALİ ÇELİK

Fezlekede, FETÖ'nün kasası Ali Çelik'e de yer verildi. Çelik'in FETÖ/PDY terör örgütünün yöneticisi ve finansçısı olduğu, örgüt lideri Fetullah Gülen ile birebir görüştüğü kaydedildi. Çelik'in örgütün ikinci adamı Mustafa Özcan'ın yardımcısı olduğu, silahlı terör örgütünün tüm mahrem bilgilerine vakıf olduğu kaydedildi. Ali Çelik'in Mısır'da örgüt adına yapılan Selahaldin İnternational School isimli okulun finansmanında fiilen görev yaptığı anlatıldı.



MUSTAFA ÖZCAN DA VAR

Ticari bir şirket olması gereken Pinhan'da kurban ile ilgili belgelerin bulunması buranın ticari amaç ile kurulmadığı, FETÖ/PDY'nin talimatlarıyla kurulduğunu, örgütün amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğunu, yine örgütün emir ve talimatlarıyla istediği kişiler tarafından işletildiğini, örgütün iki numaralı ismi Mustafa Özcan'ın bir ortaklığı ve yetkisi olmamasına rağmen en yetkili ve etkili kişi konumunda olmasının da bunu desteklediği ifade edildi.



FİNANS ORGANİZASYONU BURADAN YÖNETİLDİ

Fezlekede Maltepe sahilinde bulunan restoran ve uzantısı birkaç şirketin, uzun dönem bir araç ve kaynak olarak kullanıldığı belirtildi. Bank Asya'nın ortaklarının da dahil edilerek örgütün eylemlerinde kullanılmak üzere FETÖ/PDY'nin finans organizasyonun önemli bir kısmının buradan yönetildiği anlatıldı.



PİNHAN'IN SAHİBİ DE ÖRGÜT ELEMANI

Fezlekede örgütün para aklama merkezi olan Pinhan restoranın sahibi Hızır Güngör'ün ilişkileri ve örgütle irtibatı da irdelendi. Güngör'ün örgüte finans sağladığına dair birçok eyleminin olduğu, FETÖ finansörü birçok şirkette yönetici olarak görev aldığı, Mısır'da örgüt adına yapılan Selahaldin International School isimli okulun finansmanında fiilen görev aldığı belirtildi. Güngör'ün örgütün Maltepe mütevelli heyetinin kurucularından olduğu da ifade edildi. FETÖ/ PDY örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Güngör'ün örgüt adına eylemlerde bulunduğu, finans temin ettiği hususunda hiçbir tereddüt bulunmadığı da kaydedildi.



FEZLEKEDE SUÇA KAR IŞAN BEŞ ŞİR KETE EL KONULMASI İSTENDİ

Fezlekede, silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulan ve işletilen, örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği belirtilen Birim Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi A.Ş., Birim Sigorta Acenteliği Ltd. Şti., Herkül Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti, Pinhan Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Penta Grup Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli şirketlere el konulması istendi. Fezlekede, bu şirketlerin silahlı terör örgütü suçunun işlenmesinde kullanıldığı, kamu güvenliği açısından da tehlike arzettiği gerekçeleri tek tek ortaya konuldu.