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Piyasaların gözü Merkez'de!

  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 09:57
Piyasaların gözü Merkez'de!
Piyasaların gözü Merkez'de!

'in faizde artışa gitmesinin ardından piyasalar 'nın nı bekliyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak

ABD 'nın () faizi beklendiği gibi çeyrek puan artırması sonrasında piyasaların gözü Merkez Bankası'nın kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın ikinci toplantısını yapıyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ

Ekonomistler geç likidite penceresinde ve faiz koridorunun üst bandında artış bekliyor

FONLAMA FAİZİ SON 5 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası son bir haftada uyguladığı sıkılaştırma politikalarını bir kademe daha kuvvetlendirdi ve ortalama fonlama faizini yüzde 10,80 ile 5 yılın yeni zirvesine taşıdı.

MERKEZ EN SON NE YAPTI?

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te tutarken, üst bandı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltti. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkarıldı.

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