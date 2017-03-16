Piyasaların gözü Merkez'de!

Fed'in faizde artışa gitmesinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi beklendiği gibi çeyrek puan artırması sonrasında piyasaların gözü Merkez Bankası'nın kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yılın ikinci toplantısını yapıyor. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ



Ekonomistler geç likidite penceresinde ve faiz koridorunun üst bandında artış bekliyor

FONLAMA FAİZİ SON 5 YILIN ZİRVESİNDE



Merkez Bankası son bir haftada uyguladığı sıkılaştırma politikalarını bir kademe daha kuvvetlendirdi ve ortalama fonlama faizini yüzde 10,80 ile 5 yılın yeni zirvesine taşıdı.

MERKEZ EN SON NE YAPTI?



Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te tutarken, üst bandı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltti. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkarıldı.