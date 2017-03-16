Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 mali yılına yönelik bütçe teklifi, Savunma ve Ulusal Güvenlik bakanlıkları haricindeki federal kurumların harcamalarında ciddi kesintiler öngörüyor.

Beyaz Saray, ABD Kongresi'ye sunacağı 1 trilyon 150 milyar dolarlık 2018 mali yılı bütçe önergesini yayınladı.

Metne göre, Trump'ın ilk bütçe önerisi, 12 bakanlığın yanı sıra çeşitli federal kurumların harcamalarının düşürülmesi hedefliyor. Bu kurumların başında ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Dışişleri ve Tarım bakanlıkları geliyor. Adı geçen kurumların bütçelerinde sırasıyla yüzde 31, yüzde 29 ve yüzde 21 kesintiye gidilmesi planlanıyor.

Bu kesintilerin, ülkedeki binlerce federal çalışanın işlerine son verilmesinin yanı sıra iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalardan, okul sonrası eğitime, kanser araştırmalarına, sanat aktivitelerine ve düşük gelirlilere sağlanan çeşitli hizmetlere kadar birçok kamu destekli programın sonlanmasına neden olacağı belirtiliyor.

- SAVUNMA VE GÜVENLİĞE YÖNELİK FİNANSMANI ARTIRIYOR

Öte yandan, Trump yönetimini, ABD Savunma, Ulusal Güvenlik ve Gazi İşleri bakanlıklarının bütçelerinde sırasıyla yüzde 9, yüzde 7 ve yüzde 6 artış yapmak istiyor. Bütçe teklifinde ayrıca İsrail'e yıllık 3,1 milyar dolar güvenlik yardımı öngörülüyor.

Donald Trump, bütçe teklifiyle ilgili açıklamasında, "Amerika'yı herşeyin önünde tutan bir bütçe, insanlarımızın güvenliğine öncelik vermek zorunda çünkü güvenlik olmadan refah olmaz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ise Trump yönetiminin özellikle Demokratların önem verdiği alanlarda kesintiler öngören bütçe teklifinin, Kongre'de büyük tartışmalara yol açacağını düşünüyor.

Ayrıca, Senato Çoğunluk Lideri Mitchell McConnell ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker'ın aralarında bulunduğu önde gelen Cumhuriyetçilerin de Beyaz Saray'ın bütçe teklifini eleştirmesi, Kongre'den geçecek bütçenin önemli değişiklikler içerebileceğine işaret ediyor.