Dolarda sert düşüş!

Dolarda FED ve TCMB sonrası gerçekleşen düşüş bugün de sürüyor. Dolar şu sıralar 3,60 seviyelerinde seyrediyor...

Kur saat 09:30'da %0.4 düşüşle 3.6097'ye geriledi. Türk Lirası bu hafta dolar karşısında %3.21 yükseldi. TL bugün de gelişen piyasalar arasında en fazla değer kazanan para birimi. Ancak Lira yılbaşından beri %2.43 ile en fazla değer kaybeden para birimi olmayı sürdürüyor.

DOLAR ENDEKSİ 9 ŞUBAT'TAN BERİ EN DÜŞÜKTE

Dolar küresel piyasalarda da düşüşte. Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi 100,25'le 9 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks haftalık bazda da yüzde 1 aşağıda seyrediyor.

EURO DA DÜŞÜYOR

3,9050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,9070 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta euronun satış fiyatı ise 3,9140 lira olmuştu.

DOLAR ULUSLARARASI PİYASADA DA DÜŞÜŞTE

Piyasalar bu hafta 2 önemli gelişmeyi atlattı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan artırdı, bu yılki faiz artış tahminlerini ise değiştirmedi. Tahminlerin değişmemesi doların uluslararası piyasalarda düşmesine neden oldu.