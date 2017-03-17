SON DAKİKA: Dolar ve Euro'da flaş gerileme!

Dolar ve Euro fiyatları, FED ve Merkez Bankası'nın peş peşe açıkladığı kararlar sonrası gerilemeye devam ediyor. Dolar ne kadar oldu? Euro kaç tl geriledi? Dolar ve Euro fiyatları gerilemeye devam edecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz

FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararları sonrası dolar düşüşe geçti. Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar geriledi? En güncel Dolar fiyatı ve Euro fiyatı haberimizde!

Dolar ve Euro düşüşünü bugüne de taşıyarak dolar/TL, 3.62'ye geriledi, Euro/TL ise 3.89'a gerileyerek 3.90'ın altını gördü. Uzmanlar dolar fiyatının gün sonunda 3,60'ın altını görebileceğini belirtti.

TCMB'nin dün, politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmemesine karşın Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11.75'e çıkartmasıyla düşüşünü ikinci güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 1.42 değer kaybıyla 3.6244'ten tamamladı.

Düşüşünü bugün de sürdüren dolar/TL, en düşük 3.6000'ı gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.5 azalışla 3.6070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.4 düşüşle 3.8905 seviyelerinde, sterlin/TL ise yüzde 0.4 değer kaybıyla 4.4640'tan işlem görüyor.

Analistler, Almanya'da 2 gün sürecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ile İngiltere'de Brexit konusunda yapılan açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.

Dolardaki düşüş sürecek mi?