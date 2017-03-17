"Türkiye Rus buğdayını kısıtlıyor" iddiasına Kremlin'den flaş açıklama

Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerinin ithalatını kısıtlanmaya başladığı iddiasıyla ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamada "Gümrüksüz rejimin sonlandırılmasına yönelik olası bir karar, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini etkilemez" denildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerinin ithalatında gümrüksüz rejimin sonlandırılmasına yönelik alacağı olası bir kararın, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini etkilemeyeceğini söyledi.



Peskov, Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerinin ithalatında gümrüksüz rejimin sonlandırıldığına yönelik iddialara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir kararın alınması halinde iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin etkilenmeyeceğini belirtti.

TÜRK YETKİLİLER İLE GÖRÜŞÜYORUZ



Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Grudzev de, Türk yetkililerle konuyu görüştüklerini belirterek, "Konuyu resmi makamlar ve özel sektör yetkilileriyle istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Aleksenko ise, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'den söz konusu iddialara yönelik herhangi bir ön bilgilendirme almadıklarını belirterek, "Uzmanlarımız konuyu araştırıyor" dedi.

İTHALAT KISILMAYA BAŞLADI



Resmi makamlar tarafından henüz teyit edilmeyen iddialara göre, Türkiye, Rusya'dan buğday, mısır ve ayçiçek yağı dahil bazı ürünlere yüzde 130'luk vergi koyarak, bu ürünlerin ithalatını kısıtlamaya başladı.



Rus medyasında ayrıca, Rusya Tarım Ürünleri İhracatçılar Birliği'nin Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'e bir mektup göndererek, Türkiye'nin söz konusu kararına ilişkin çözüm bulunması talep ettiği bilgisine de yer verildi.



RUSYA TARIMDA YAPTIRIM KARTINI KULLANIYOR



Rus Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, Rusya geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 4,7 milyon tonluk tahıl ürünü ihraç ederken, Rusya'nın Türkiye'den tavuk eti, hindi eti, domates, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek ithalatı yasağı ise hala devam ediyor.

RUS BUĞDAYINDA MANTAR ALARMI

Ocak ayında dünyanın en büyük kaliteli buğday üreticilerinden biri olan Rusya'da kırmızı alarma geçildi. Sezon ürünlerinde "fusarium" adı verilen, ölümcül mantarın tahıl ürünlerine bulaştığı tespit edilirken, bu durum Rusya'nın en büyük ikinci alıcısı konumundaki Türkiye'yi de alarma geçirdi. Nişasta ve un sanayisinde kullanılmak üzere ithal edilen kaliteli buğday için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışma başlattı. Ürünlerde "fusarium" tespit edilmesi halinde, ithalatın durdurularak Avrupa, Amerika gibi alternatif pazarlara yöneliceğini belirten bakanlık yetkilileri, Rus buğdayında inceleme yapıldığını aktardı.