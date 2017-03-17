Yabancıdan 5 ayın tahvil alım rekoru

Her türlü olumsuz algı operasyonlarına rağmen, Türkiye'nin geleceğine ve potansiyeline inanan yabancı yatırımcılar Hazine kağıtlarına adeta hücum etti. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar 3-10 Mart arasında tahvilbono piyasasında 354 milyon dolarla, 30 Eylül 2016'dan bu yana haftalık bazda en yüksek net alımı yaptı. İç piyasada tahvil-bonolara talep gösteren yabancılar, aynı ilgiyi Hazine'nin yurtdışı piyasalardaki eurobond ihraçlarına da gösteriyor. 23 Şubat'taki 1 milyar 250 milyon dolarlık eurobond ihracına 4 kat, 23 Ocak'taki 2 milyar dolarlık ihraca ise 3 katından fazla talep gelmişti. Yabancılar aynı hafta içerisinde repo piyasasında 120 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirirken, özel sektör borçlanma kağıtlarında ise 13.2 milyon dolarlık alım yapıldı. Yabancılar, aynı hafta içerisinde borsada 94 milyon dolarlık net satış yapmalarına rağmen, yılbaşından bu yana hisse senedinde 1 milyar dolarlık net alım pozisyonlarını koruyorlar.



REZERVDE REKOR ARTIŞ

Öte yandan, her düşüşünde kriz lobisi tarafından çizilmek istenen felaket senaryosunun ana aktörü haline getirilen döviz rezervi ise bir haftada 3 milyar 742 milyon dolar artarak 109.6 milyar dolarla 2.5 ayın zirvesine ulaştı.



