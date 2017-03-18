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a üçüncü ı ödenecek!

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 16:07
Çalışana üçüncü tazminatı fazla ödenecek!
Çalışana üçüncü tazminatı fazla ödenecek!

ÜÇ AYRI TAZMİNAT

Çalışma hayatında işvereni de ı da koruyan kurallar ve güvenceler var. Çalışanın işten ayrıldıktan sonra mağdur olmaması için üç ayrı sistemi konulmuş durumda:

1-,

2-,

3- Geri dönüş tazminatı (veya kötü niyet tazminatı).

Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanıyor. İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor. Geri dönüş tazminatında ise 30 kişiden işyerinde çalışanlar, 1 ay içinde dava açtıklarında 8 brüt maaşa kadar tazminat alabiliyor.

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