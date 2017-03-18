Ege ve Marmara Bölgesi köprüyle şaha kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından bugün temeli atılacak olan 18 Mart 1915 Çanakkale Köprü'sü tamamlandığında bölge ekonomisini canlandırırken Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Ege ve Marmara Bölgesi'nde bulunan sanayi ve ticaret odaları başkanları SABAH'a yaptıkları açıklamada Çanakkale Köprüsü'nün güçlü yatırım, güçlü ekonomi ve büyüyen Türkiye'ye önemli katkıda bulunacağını, istihdam, ulaşım ve turizm sayesinde bölgenin daha da kalkınacağını belirterek,"Bölgedeki ekonomik aktiviteleri maksimum seviyeye çıkacak" dediler. Sanayi ve ticaret odaları başkanlarının görüşleri şöyle:



PAZARA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

İbrahim Burkay/Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Köprü Marmara Havzası'nın her açıdan gelişimine büyük değer katacak. Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezi olan bu havzanın kuzeyindeki batı-doğu koridoru, Türkiye'nin üretimine güç katıyor. Bölgenin güney koridorunu da hareketlendirecek olan bu proje, pazarlara ulaşımı kısaltırken, gayrimenkul yatırımlarını ve turizm gelirlerini artıracak.



CAZİBE MERKEZİ OLACAĞIZ

İsmail Uğur/Balıkesir Sanayi Odası Başkanı

Köprüyle birlikte yatırımlar artmıştı. Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte ring tamamlanacak. Balıkesir cazibe merkezi haline gelecek, taşımacılık gelişecek. Bu da yatırımcının gelmesi demek. Bölgede etkileri şimdiden hissedilmeye başladı bile.



HIZLI İSTİHDAM ARTIŞINA ŞAHİT OLACAĞIZ

Bülend Engin/Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Köprü daha proje aşamasındayken Çanakkale ve çevresinde canlanma başladı. Bölgede büyük kuruluşların yatırım planlarının olduğunu gördük. Çanakkale, Avrupa ve Asya kıtalarının birleşmesinde önemli bir ulaşım noktası olacak. Sanayi ve ticaretin bölgede artmasına olanak sağlayacak. Böylece hızlı istihdam artışına şahit olacağız. Çanakkale turizmden yeteri kadar pay alamayan bir kentimiz. Ulaşımın kolaylaşmasıyla Çanakkale ile birlikte Ege'de diğer kentlerde turizmde canlanma olacak. Yerli ve yabancı turizm yatırımcılarının bu bölgelerde yer alacaklarını büyüyeceklerini öngörüyoruz.



TRAKYA'DA TURİZM CANLANACAK

Recep Zıpkınkurt/Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Köprü, Trakya'ya ciddi anlamda turizm potansiyeli kazandıracak. Edirne ciddi bir turizm kenti, fakat ülkemizin batı sınırında olması, Orta ve Güney Anadolu'dan ulaşım zorluğu nedeniyle özellikle yeterince yerli turist ağırlayamıyor. Köprü iki tarafı birbirine yaklaştıran bir bağ oluşturacak. Hem Avrupa'dan, hem Anadolu'dan gelen karayolu yükünün önemli bir kısmının bölgemizden geçmesi, ciddi bir ticaret hareketliliği yaratacak.



EKONOMİK AKTİVİTE HIZLANACAK

Cengiz Günay/Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Ulaşım demek medeniyet demek. Medeniyetin altyapısı olduğunda da hem yerli hem yabancı turistin dolaşımı daha rahat ve hızlı olacak. Çanakkale lokasyon olarak Türkiye'nin önemli bir noktası, tarihsel olarak da farklı bir değer taşıyor, Türkiye'nin başka bir yüzü. Köprü tamamlanınca tarımdan sanayiye ve hizmete her alanda ekonomik aktiviteler maksimum seviyeye ulaşacak. Hem Türkiye hem bölge ekonomisine ciddi katkıları olacak.



Betül BAŞ

