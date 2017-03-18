Moody's yine skandala imza attı!

Türkiye'nin ekonomik göstergelerini görmezden gelen ve siyasi kararlara imza atan Moody's skandallarına bir yenisini ekledi. Uluslararası derecelendirme kuruluşu gece yarısı operasyonu ile Türkiye'nin not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

KREDİ NOTUNU KORUDU

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Ba1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu bildirildi.

EKONOMİK GELİŞMELER 'KISMEN' GÖRÜLDÜ

Kredi notunun teyit edilmesinde, Türk hükümetinin ekonomik ve finansal gücü ile ülke ekonomisinin yapısal dinamizminin önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Moody's ekonomideki dinamizmin, yapısal reformlar uygulamaya konulması durumunda kuvvet kazanacağını bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

İŞTE GEREKÇELER

Türkiye'nin "durağan" not görünümünün "negatif"e çekildiği duyurulan açıklamada, bu karara gerekçe olarak, "Türkiye'nin kurumsal gücündeki aşınmanın sürmesi, zayıflayan büyüme görünümü, kamu ve dış hesaplara yönelik artan baskı ile bunların sonucunda artan kredi şoku riski" gösterildi.

TÜRKİYE'NİN DEĞERLENDİRME TARİHLERİNİ AÇIKLAMIYOR

Moody's, Türkiye analistinin artık Avrupa Birliği (AB) dışından raporlama yapacağını gerekçe göstererek, 2017 yılına ilişkin kredi derecelendirme takviminde Türkiye'nin potansiyel değerlendirme tarihlerine yer vermemişti.