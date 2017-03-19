Çanakkale batan güneşin ruhudur

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale Zaferi’nin bu topraklarda bir hilal uğruna batan güneşin ruhu olduğunu söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılına ilişkin mesajlar yayımladılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Mehmet Akif Ersoy'a ait "Çanakkale Şehitlerine" şiirini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bin yıldır bu topraklarda, bir hilal uğruna, millet uğruna, namusunu çiğnetmemek uğruna batan güneşlerin ruhudur Çanakkale... Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünde tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Türk milletinin şanlı tarihinin, kahramanlık destanlarıyla süslenen zaferlerle dolu olduğunu belirten Çalışma Bakanı Müezzinoğlu ise "Vatan savunması uğruna toprağa düşen yiğitlerin onca zor koşullara rağmen ulusumuza kazandırdığı Çanakkale Zaferi yalnızca Türk tarihinin değil dünya tarihinin de kaydettiği önemli zaferlerden biridir" değerlendirmesinde bulundu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da, Türk milletinin yokluk, yoksulluk içerisinde, peş peşe savaşlardan çıkarak, büyük mücadeleler veren, büyük zaferler kazanmış bir millet olduğunu belirtti.



İMAN İMKÂNA GALİP GELMİŞTİR

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Çanakkale Deniz Zaferi, imanın imkâna galip geldiği bir zafer olarak tarihe geçmiştir" değerlendirmesini yaptı. Sanayi Bakanı Faruk Özlü ise, "Çanakkale'de verilen vatan mücadelesi, Türk milletinin mukaddes değerler üzerine kurulu vatanına ne pahasına olursa olsun sonsuza kadar sahip çıkacağının teminatıdır" dedi.