İşte ekonomiyi şahlandıracak 10 adım

1- GAYRİMENKULE DOPİNG



Konut teslimlerinde metrekaresine göre KDV indirimi uygulandı. Mart ayında biten düzenleme eylül ayına kadar uzatıldı. Son olarak da tapu harçları, hem alıcı hem de satıcı için düşürüldü. Türkiye'de 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancıya vatandaşlık hakkı getirildi. Konut almak için bankada hesap açtıranlara, 15 bin TL'ye kadar devlet katkısı verildi. Konut kredilerinde faizler yüzde 1'in altına çekildi. Konut kredilerinde vadeler 20 yıla kadar çıktı. Damga vergisi oranı sıfırlandı.

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