Tetikçi Moody’s yine sahnede

Türkiye'yi siyaseten istediği kalıba sokamayan çevrelerin ekonomik saldırılarının tetikçiliğini üstlenen ve not indirimleri ile ülkeye diz çöktürtemeyen kredi derecelendirme kuruluşları bir kez daha sahneye çıktı. Moody's, cuma akşamı hiç takvimde yokken beklenmedik bir biçimde Türkiye'nin kredi görünümünü durağandan negatife çevirdi. Moody's'in, gerekçe olarak ortaya koydukları, alınan kararın tamamen siyasi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



BÜYÜMEYİ GÖRMÜYOR

Moody's, büyüme görünümünü indirime bir gerekçe olarak gösterdi. Ancak, darbe girişiminin etkisiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde daralan Türkiye ekonomisinin, hükümetin aldığı teşvik ve destek kararlarıyla, son çeyrekte yüzde 2.5'in üstünde büyümesi bekleniyor. Türkiye, geçen yıl yaşanan tüm saldırılara rağmen ilk 9 ayda yüzde 2.2 büyüyerken, yılın tamamındaki büyümenin yüzde 2.6 olması bekleniyor.



HAYIRCILARIN YANINDA

"Türkiye'nin kurumsal gücünde yaşanan bozulmanın devamı" gibi bir gerekçe ileri süren Moody's, adeta 16 Nisan'daki referandumda "Hayır" çıkmasını isteyen başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerinin başlattığı kampanyaya katılmış oldu.



COMMERZBANK'TAN KÜSTAH ANALİZ

Referanduma karşı Avrupa'da başlatılan 'Hayır' cephesinin merkezi Almanya'dan bu kez ekonomik saldırının devamı niteliğinde bir rapor geldi. Alman Commerzbank'ın uzmanları, yaptıkları değerlendirmede gerçek niyetlerini saklayamadı. Halkın yüzde 52'sinin oyunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hadlerini de aşarak hedef tahtasına koyan kurumun analistleri, Merkez Bankası'nı da 'faiz artırmadı' diye eleştirdi.