FETÖ'cü Kavuklar Grubu'nun malları açık artırmadan satışa çıktı

İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF'nin kayyum tayin edildiği Kavuklar Grubu'na ait bazı gayrimenkuller, açık artırmayla satışa çıktı. Satıştan elde edilecek gelirin, grubun borçlarının bir bölümünün ödenmesi ve grup şirketlerinin kar getirici faaliyet yürütmesinde kullanılacağı belirtildi

İzmir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyum tayin edildiği şirketlerden Kavuklar Grubu'na ait bazı gayrimenkullerin satışı için açık artırma düzenlendi.

Grubun Bayraklı Towers'daki yönetim ofisinde düzenlenen açık artırmada, Defterdarlık uzmanlarından oluşan komisyon, ekspertiz fiyatı üzerinden başlangıç bedeli 2 milyon 250 bin lira ile 46 milyon 500 bin lira arasında değişen 5 grup gayrimenkulü satışa sundu.

92 MİLYON 250 BİN TL...

Toplam 92 milyon 250 bin liralık başlangıç bedeline sahip gayrimenkuller için yaklaşık 20 teminat dosyası alındı.

Açık artırmada 4 grup gayrimenkul için yaklaşık 50 milyon liralık fiyat alındı, başlangıç fiyatı 46 milyon 500 bin lira olan gayrimenkulün açık artırmasına giren olmadı. Oluşan fiyatlarla satışların yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.



600 MİLYON LİRAYA YAKIN BORÇ VAR

Şirketin 600 milyon liraya yaklaşan borcunun bir bölümünün ödenmesi için gündeme alındığı belirtilen açık artırma için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına rapor sunulduğu, gayrimenkul satışının uygun bulunması sonrası açık artırma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Borçların ödenmemesi halinde şirketlerin faaliyetlerini sürdüremez noktaya gelebileceğini kaydeden yetkililer, açık artırmadan elde edilen gelirle grubun likidite anlamında rahatlayacağını ifade etti.

YARIM KALAN PROJE TAMAMLANACAK

Elde edilen gelirin, borçların bir bölümünün ödenmesinin yanı sıra özellikle akaryakıt ve otomotiv şirketlerinde gelir getirecek faaliyetler için kullanılacağı ayrıca yarım kalan Point Bornova Projesi'nin tamamlanarak 612 hak sahibine tapularının teslim edilmesi sürecinde de değerlendirileceğini bildirildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) finans sağlayan firma ve iş adamlarına yönelik ağustos ayında yürüttüğü operasyonda Gediz Üniversitesi'nin kurucu üyelerinden Kavuklar Grubu Başkanı Abdullah Kavuk da gözaltına alınmıştı.

İzmir Sulh Ceza Hakimliği, Kavuklar Grubu'na 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 13. ve 19. maddeleri ve CMK'nın 133. maddesi uyarınca kayyum tayin edilmesine karar vermiş TMSF yetkilileri şirketin yönetimini devralmıştı.