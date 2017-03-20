KOSGEB'den bankalara bir uyarı daha!

KOSGEB`den faizsiz kredi alan esnafın başı bankalarla büyük dertte. KOSGEB Başkanı 3. kez resmi yazıyla bankaları uyardıklarını açıkladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazanan KOBİ'lerin bankalarda işlemlerinin zorlaştırıldığı, kredi başvurularının büyük bir bölümünün reddedildiğini belirterek, "Kredi işlemlerinin kolaylaştırılması için bankalara üçüncü kez resmi yazıyla çağrıda bulunduk. Lüften bankalarımız KOBİ'lere zorluk çıkarmasın." dedi

Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bankalara, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazanan 460 bini aşkın KOBİ'nin, kredi işlemlerinin kolaylaştırılması için üçüncü kez resmi yazıyla çağrıda bulunduklarını bildiren Biçer, bu süreçte anlaşmalı bankaların KOBİ'lere kolaylık sağlamaları gerektiğine işaret etti.

Biçer, banka ve işletmeler arasında yaşanan aksaklığın kendilerine de iletildiğini kaydederek, "Bankaların kredi kayıt bürosunda kredi tarihçelerinin olmaması, puanlarının düşük olması, kredibaşvuru sayısının fazla olması, önceki kredilerinde gecikmelerin tesbiti, kanuni takiplerinin, icra kayıtlarının kapatılmış bile olsa protestolu senet veya çek kayıtlarının mevcudiyeti, borçlanma oranlarının yüksekliği, mali verilerinin yetersizliği ve son dönem mali verilerinin önceki dönemlere göre düşmüş olması gibi gerekçelerle KOBİ'lerin iş ve işlemlerini zorlaştırdığı, hatta kredi başvurularının büyük bir bölümünü reddettiği bilgilerini almaktayız." diye konuştu.

"BANKALAR DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN"

Ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, devletin KOBİ'lerin yanında olduğunu hissettirmek ve ekonomiye biraz olsun canlılık sağlayabilmek adına büyük bir özveriyle çalışırken, bankaların bu tutumlarının kendilerini üzdüğünü dile getiren Biçer, "Biz KOSGEB olarak elimizden geleni, üstümüze düşeni yapıyoruz. Bankaların da bu süreçte ellerini taşın altına koyarak, KOBİ'lerimize yardımcı olmaları konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lüften bankalarımız KOBİ'lere zorluk çıkarmasın." ifadesini kullandı.

KREDİ ŞOKU YAŞAMAYIN! BANKAYA GİDEN...

Biçer, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği paketinin başarısının, program sürecine dahil olan herkesin gayretiyle mümkün olacağını vurguladı. Bankaların kredi tahsis politikaları ve uygulamalarının da bu başarıyı önemli ölçüde etkileyeceğine dikkati çeken Biçer, "KOSGEB olarak, bankaların kredi politikalarında işletmelerin lehinde yeni düzenlemeler yaparak, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinden yararlanma hakkını kazanan tüm işletmelere kredikullandırmalarını arzuluyoruz. Bankalarımızın da bu çağrıya duyarsız kalmayacağını düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.