30 milyar dolarlık podyum

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Fashion Week İstanbul, hazır giyimde 30 milyar dolarlık ihracatın kapılarını açacak. Dünya trendleri İstanbul’da belirlenecek

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen modacıları Türk tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan Fashion Week İstanbul (FWI), 30 milyar dolarlık ihracatın da kapılarını aralayacak. 24 Mart'a kadar sürecek FWI'la ilgili İstanbul Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "Yıllık 17 milyar dolara ulaşan ihracatımızın yüzde 15'ini markalı ürünler oluşturuyor. Hedefi tutturabilmek için markalı ürün ihracatımızı 2 katına çıkarmalıyız" dedi. İhracatı orta vadede 30 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerinin altını çizen Tanrıverdi, "Hedefimize ulaşmak için Fashion Week'i kaldıraç olarak kullanacağız" diye konuştu. Aylardır Türkiye'ye gelmek istemeyen Avrupalı alıcıların yeniden randevu talep etmeye başladıklarını söyleyen Tanrıverdi, "FWI'nın yaratacağı sinerji ile ikinci çeyrekten itibaren ihracat toparlanmaya başlar ve artıya geçeriz. Bu yıl ihracatımızı yeniden 18 milyar doların üzerine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



1 MİL YON KİŞİ İSTİHDAMA KATILACAK

FWI Organizasyon Komitesi Başkanı Volkan Atik, gelecek 6-7 yılda en az 1 milyon kişiyi sektörde istihdama katacaklarını belirtirken, eski Hazırgiyim Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ise organizasyonun Beyoğlu'na da yeni bir ekonomik canlılık getireceğini kaydetti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise ilçede 200 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.



Soldan sağa (en üst fotoğraf): Sinan Öncel, Seda Lafçı, Ahmet Misbah Demircan, Hikmet Tanrıverdi, Mehtap Elaidi, Ahmet Akbalık, Volkan Atik