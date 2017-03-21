Beyaz eşya ve mobilyada ÖTV müjdesi!

Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indiimleriyle ilgili konuşan Maliye Bakanı Ağbal: "Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisanın sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş olumlu bir atmosfer var. Bunu dikkate alacağız" dedi.

Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimlerinin süresi nisan sonunda doluyor.



Konu hakkında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisanın sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş olumlu bir atmosfer var. En son gelen rakamlar, beyaz eşyada geçen seneden bu seneye şubat-şubat dönemine göre satışlar yüzde 30'un üzerinde artmış. Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu, piyasada bir hareketlenme getirdi, alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız" dedi.

Şubat başında alınan kararla beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde yüzde 6,7 olan ÖTV 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Mobilyadaki KDV de yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.